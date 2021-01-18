Белоруссию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

Белоруссия была лишена права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. В понедельник, 18 января, состоялось заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное переносу турнира из Белоруссии.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперёд», – цитирует «Бизнес online-спорт» президента IIHF Рене Фазеля.

Первоначально планировалось, что игры чемпионата мира пройдут в Минске и Риге. Однако позже европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за подавления силовиками протестов в Белоруссии.

11 января Рене Фазель посетил Минск, где провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», – заявил Фазель.

Но уже 12 января президент IIHF заявил, что ему стыдно за объятия с Лукашенко при их встрече, а проведение чемпионата мира в Белоруссии должно способствовать диалогу между властью и оппозицией.

16 января, немецкая компания Nivea Men, чешская Skoda (принадлежащая немецкому концерну Volkswagen) и швейцарская Tissot сообщили, что не будут спонсорами чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии.

16 января об отказе от спонсорства чемпионата мира объявила немецкая компания Liqui Moly.