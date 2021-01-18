Бизнес закрывается, но не полностью

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по итогам прошедшего года количество вновь созданных коммерческих организаций (внесенных в госреестр РФ) в России упало на 23,7% и достигло 214,6 тыс.— в 2019 году показатель составлял 281,1 тыс.

Впрочем, прекратили по причине ликвидации в 2020-м существование 57,7 тыс. организаций, а это на 22,5% меньше, чем в 2019 году, когда показатель составил 74,4 тыс. и интересно, что банкротов среди них тоже меньше — на 7,2 тысячи. Сработал мораторий на банкротства, введенный весной по инициативе президента РФ?

Впечатляет, кстати, число организаций, исключаемых из госреестра по решению ФНС: таких в 2020 оказалось 457,7 тысяч (но тоже почти на 100 тысяч меньше, чем годом ранее). Налоговая служба, как отмечает портал «Финмаркет», все время чистит реестр, убирая оттуда те, что в течение 12 месяцев не представили отчетности и не осуществляли банковские операции.

В целом российский бизнес «на закрытии» 2020 года имеет в своем составе 2,822 млн действующих коммерческих компаний — юридических лиц, сведения о которых содержатся в едином госреестре. И это на 9,6% меньше, чем было «на закрытии» 2019 года 3,122 млн.

Близко к ним стоят число и динамика индивидуальных предпринимателей. По данным ФНС, на 1 января 2021 года в едином госреестре было зарегистрировано 3 млн 562,9 тыс. ИП. Это на 8,8% меньше, чем годом ранее, когда их было 3 млн 904,6 тыс.

Но люди в ИП шли: прирост числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 2020 году составил 605,5 тыс. Да, это на четверть — на 25% меньше предыдущего года. И потери оказались выше: прекратило деятельность за 2020 год, по данным ФНС, 677,2 индивидуальных предпринимателей.

Последнее десятилетие очень модно было открывать фирмы на каждое направление, говорит член генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин. Но внедрение ФНС электронного учета и повышение ограничений максимально оборота для компаний, применяющих УСН, эволюционно заставило бизнес уменьшить количество ООО и ИП в составе своих компаний.

Снижение количества ИП, по словам Лалакина, можно также объяснить ужесточением контроля за оборотом наличных, так как оптимизация через ИП стала сложнее. Но и влияние COVID-19 нельзя приуменьшать и считать, что он не повлиял на деловую обстановку, говорит представитель делового объединения.

Он напоминает также, что ФНС уже два года закрывает не активные компании. Под закрытие попадают юрлица с недостоверными сведениями – это может быть просто адрес массовой регистрации или заблокированный счет в банке. Такие компании в большинстве своем были техническими и не использовались как головные.

Чтобы увидеть картину целиком, лучше сравнить общие цифры по количеству МСП в стране, признает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По состоянию на 10.01.2021 года число микро, малых и средних предприятий в России (в том числе ИП) составляет 5,6 млн (по сравнению с 10.01.2020 г. сокращение составило 0,3 млн – тогда предприятий в Росреестре числилось 5,9 млн). Больше всего снизилось число малых и средних предприятий – на 0,4 млн (с 2,5 млн в 2020 году до 2,1 млн в 2021 году).

Число ИП, по его данным, за год сократилось на 0,1 млн (с 3,3 млн до 3,2 млн). Соответственно, вновь открылось за год 200 тысяч новых предприятий, число работников за год увеличилось на 100 тысяч человек (в 2020 году их было 15,3 млн, в 2021 году – 15,4 млн).

Так что, делает вывод эксперт, динамика в самом деле не настолько негативная, как прогнозировалось еще в середине прошлого года, когда звучали заявления, что до 50% малого и среднего бизнеса в стране не выживет. Очевидно, что меры поддержки, предпринятые государством, смогли поддержать бизнес. Различными кредитами на выплату зарплат и пополнение оборотных средств смогли воспользоваться не менее половины предприятий и ИП, также сыграли роль такие инструменты как мораторий на банкротство и отсрочка по налоговым платежам. Эти меры значительно улучшили ситуацию российского бизнеса.

Можно прогнозировать, заключает Павел Сигал, что по мере проведения массовой вакцинации и возврата к прежнему уровню потребительского спроса ситуация в малом и среднем бизнесе также станет улучшаться, тенденция на сокращение числа МСП прекратится.