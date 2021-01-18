Бомжи сорвали работу Капитолия

В Вашингтоне произошла эвакуация из западного крыла Капитолия из-за «внешней угрозы безопасности». Кроме того, была прервана репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Поводом для беспокойства послужили клубы черного дыма, поднимавшегося над зданием Конгресса.

Позже выяснилось, что причиной дыма стал пожар под эстакадой в нескольких кварталах от здания, который случился в палаточном лагере местных бомжей.

6 января, в Вашингтоне прошел «Марш за спасение Америки», в котором приняли участие десятки тысяч человек. Часть сторонников действующего президента США двинулась к зданию Капитолия, где проходило параллельно заседание обеих палат американского Конгресса, в ходе которых обсуждалось утверждение результатов президентских выборов. Нескольким сотням протестующих удалось ворваться в Капитолий и полностью захватить здание. Заседания Сената, и Палаты представителей были приостановлены, а вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания Конгресса. Дональд Трамп выступил с видеобращением, в котором призвал своих сторонников прекратить беспорядки и разойтись по домам. Во время штурма здания Конгресса США погибло пять человек и десятки получили ранения.

11 января журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР сообщил о готовящихся вооруженных протестах во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне до инаугурации избранного президента Джо Байдена. «Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у заксобраний с 16 января как минимум до 20 января, и у Капитолия с 17 января до 20 января», – процитировал Катерский выдержку из документа ФБР.

16 января полиция Вашингтона арестовала Аллена Билера из города Фронт-Роял, штат Вирджиния, который припарковал свою машину около пропускного пункта в Капитолий. После проверки у него было обнаружен поддельный пропуск на инаугурацию Джо Байдена. В автомобиле задержанного, был найден пистолет Glock со снаряженным магазином на 17 патронов. и более 500 патронов к пистолету и дробовику.

20 января должна состояться инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

Власти сообщили, что инаугурацию Джо Байдена будут охранять около 25 тыс солдат Национальной гвардии США.