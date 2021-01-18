Диетолог перечислила пользу и вред имбиря

Имбирь является очень полезным корнеплодом, обладающим массой полезных свойств, однако, употреблять его можно не всем, рассказала врач-терапевт, диетолог Мария Черняева.

Польза имбиря заключается в том, что он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ускоряя обменные процессы в организме, имбирь улучшает иммунитет. Для сохранения всех полезных свойств и витаминов имбирь лучше употреблять в сухом виде, - за один раз не более 80–100 граммов продукта, добавила медик.

«Можно использовать свежий корень имбиря, перетирать, смешивать с медом, добавлять в чай, готовить различные напитки, настойки», - рассказала Черняева в интервью радио Sputnik.

Для людей с проблемами ЖКТ, желчного пузыря или проходящих лечение кроверазжижающими препаратами, имбирь представляет опасность, и в этом случае от его употребления лучше воздержаться, поскольку продукт обладает кроверазжижающим действием и увеличивает желчеотток, пояснила медик.

Имбирь часто используется в различных диетах и способах очистить организм. При отсутствии противопоказаний продукт можно использовать в качестве специи для приготовления полезных блюд и напитков, резюмировала врач.

