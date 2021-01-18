Для американских сланцевиков вновь восходит солнце

ОПЕК и особенно ОПЕК+ всегда находились в сложных отношениях с американскими сланцевиками. Они обострились после отмены в конце 2015 года 40-летнего запрета на экспорт американской нефти. Но максимального напряжения эти отношения достигли во время нефтяной войны весной 2020 года. Однако последние действия нефтяного картеля могут оказаться своего рода спасительным кругом для сланцевого сектора американской «нефтянки», которому приходится особенно тяжело во время коронавирусного кризиса.

Когда в конце 2015 года американские нефтяники возобновили экспорт нефти, рынок был уже насыщен. В этот момент и началась очень жесткая борьба между ОПЕК и американскими сланцевиками за долю на рынке, проходящая с переменным успехом.

Больше всего от нее пострадал американский рынок нефти, который получал большую часть «черного золота» от членов ОПЕК. Сейчас США, долгие годы крупный импортер нефти, покупает одни ее сорта и продает другие. Главными покупателями американской нефти являются Мексика, Канада и, конечно же, Китай. Поставки нефти из США в Поднебесную особенно болезненны для нефтяного картеля.

Много нефти у США сейчас покупает и Индия — второй по объемам ее импортерв Азии. Так, в октябре 2020 г. эта страна покупала у США ежедневно почти по полмиллиона баррелей.

Главным образом, перемены на рынке были вызваны отменой запрета на продажу американской нефти за границу. И все же они не смогли бы произойти без помощи ОПЕК в виде организованных снижений добычи топлива членами картеля, начавшимися через считанные месяцы после отмены нефтяного эмбарго в США.

12 января 2021 года Управление энергетической информации (EIA) нарисовало невеселую картину состояния нефтяной промышленности США. По итогам прошлого года EIA ожидает снижения добычи нефти в Америке с 12,2 млн б/д в 2019 г. до 11,3 млн б/д. EIA также прогнозирует, что в 2021 году объем добычи снизится до 11,1 млн б/д, а в следующем году подрастет до 11,5 млн б/д. Oil Price обращает внимание на то, что Управление прогнозирует незначительный рост добычи «черного золота» в Америке в 2022 году — не более чем на 400 тыс. б/д.

Несмотря на все разговоры о желании «кровожадной» ОПЕК уничтожить американских сланцевиков, сектор должен быть благодарен нефтяному картелю за все, что тот для него сделал за последние пять лет. Многих удивило то, что текущий год начался с дальнейших шагов ОПЕК в этом же направлении. При этом обращает на себя внимание то, что в Москве всегда очень критически относились к подобной позиции картеля. С другой стороны, все как в картеле, так и среди участников не входящих в него нефтедобывающих стран, присоединившихся к соглашению ОПЕК+ понимают, что поддержка цен на нефть на более-менее приемлемом уровне, не говоря уже о существенном росте, невозможна без открытия двери на рынок для американских сланцевиков.

Объяснение этих странных отношений «любви и ненависти», возможно, следует искать в осознании саудитами после двух неудачных попыток того, что закрыть дорогу американской нефти на рынки, когда за ней стоит Вашингтон, все равно не удастся. Как действует в схожих ситуациях вашингтонский «каток», хорошо видно на примере громкой истории со строительством газопровода «Северный поток 2» и американским сжиженным газом в Европе.

Не исключено, что в Эр-Рияде поняли, что в такой ситуации лучше лишний раз не злить американских союзников, поддерживать с ними более-менее нормальные отношения и делиться рынком.

Нефтяные компании Колорадо, Канзаса, Небраски, Оклахомы, Вайоминга и отдельных частей Миссури и Нью-Мексико заявили в четвертом квартале 2020 года, что для «значительного наращивания добычи» им необходимы цены не ниже 56 долларов за баррель. Между тем, за две первые недели 2021 года цена барреля нефти марки WTI поднялась с 48 до более чем 53 долларов. Эксперты уверены, что львиная доля этого быстрого роста вызвана недавним обещанием Саудовской Аравии в одностороннем порядке снизить в феврале-марте добычу еще на 1 млн б/д для того, чтобы попытаться поднять цены на «черное золото». Рынок, конечно, ожидал какого-то снижения от саудитов, но мало кто мог предположить, что оно окажется таким большим.

России, с другой стороны, ОПЕК+ разрешил немного нарастить добычу. Эта важная новость говорит о том, что одна из крупнейших нефтедобывающих стран (Россия) больше не будет держать дверь открытой для американских сланцевиков.

Однако сейчас, по мнению большинства аналитиков и экспертов, американские сланцевые компании поведут себя не так, как всегда в подобных ситуациях, и не станут наращивать добычу. Вместо этого они, вероятнее всего, попытаются за счет дополнительных доходов, вызванных ростом цены на нефть, выплатить хотя бы часть своих огромных долгов и увеличить дивиденды для инвесторов и акционеров.

Наверняка, объявляя о последнем снижении добычи, в Эр-Рияде учитывали и такую возможность. Смысл действий саудитов заключается в том, что сохранение добычи на прежнем уровне американскими сланцевиками позволит Саудовской Аравии, с одной стороны, поднять цены, а с другой, сохранить свою долю на рынке, из-за чего у ОПЕК всегда и были разногласия с коллегами из США.