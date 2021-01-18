Долговые проблемы: ОФЗ показали рекордное за полгода падение

Начало года на российском финансовом рынке выдалось позитивным, но только на первый взгляд. Да, фондовый индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы, рубль сумел укрепиться, однако на долговом рынке наметились серьезные проблемы.

Первые в этом году аукционы по продаже ОФЗ прошли без особого успеха. Спрос оказался достаточно низким, и Минфин сумел привлечь лишь 31 миллиард рублей, при том, что квартальный план составляет один триллион, а значит, для его выполнения каждую неделю ведомство должно занимать около 100 миллиардов.

Этот отдельный эпизод можно, конечно, списать на начало года и отсутствие активности у инвесторов. Но на вторичном рынке долга ситуация выглядит куда более тревожно.

За прошедшую неделю падение котировок гособлигаций стало максимальным за последние полгода. Сводный индекс российских гособлигаций RGBI потерял более процента, опустившись до отметки 151,8 пунктов — это минимум с начала ноября.

Доходность бенчмарка — десятилетних ОФЗ — поднялась до отметки в 6,21%.

Спроса на российский долг на данный момент практически нет. Причин здесь несколько. Во-первых, учитывая возросшую инфляцию, реальная ставка по ОФЗ находится на очень низком уровне. Напомним, в январе инфляция в России ускорилась до 5%.

Во-вторых, внешний фон не располагает к покупкам. Дело в том, что весь мировой рынок долга ориентируется на американский рынок трежерис, где с начала года наблюдался взрывной рост доходностей. По десятилетним бумагам показатель повысился с 0,9% в начале января до 1,18% к 12 января. Затем, правда, показатель немного снизился.

На российском рынке мы во многом наблюдали повторение этой динамики.На других развивающихся рынках также был зафиксирован существенный рост доходностей.

Другой вопрос, что с приходом в США к власти демократов для России, по мнению экспертов и участников рынка, возрастает санкционный риск, что не может не сказываться на котировках и спросе, хотя обычно это выражается и в негативной динамике рубля, чего на данный момент нет.

По итогам недели курс пары доллар/рубль завершил торги на отметке 73,64 рубля, при том что в начале недели поднимался до 75 рублей.

Основная проблема в текущей ситуации связана с планами Минфина по займам на текущий год. Для финансирования дефицита бюджета ведомство собирается занять 3,7 триллиона рублей, а без спроса выполнить задачу будет довольно сложно, хотя, безусловно, делать далекоидущие выводы после первой недели года преждевременно.

К тому же, во второй половине 2020 года Минфин и Банк России привлекли к покупкам ОФЗ крупные банки. ЦБ выдавал им деньги на аукционах РЕПО, а те в свою очередь направляли деньги на покупку облигаций. Эти операции позволили Минфину привлечь по итогам года рекордные 5,3 трлн рублей.

Вполне возможно, подобная схема заработает и в этом году. К слову, на прошедшей неделе Банк России уже выдал банкам в рамках операций долгосрочного репо под залог ценных бумаг 306 миллиардов рублей: 296 миллиардов — на срок 35 дней и 10,3 миллиарда — на год.

Однако в этом механизме есть один нюанс, о котором в прошлом году говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. В частности, он указывал, что увеличение банками операций по скупки ОФЗ может привести к снижению кредитования реального сектора, столь необходимого для восстановления экономики.