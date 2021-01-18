Инфекционист оценил влияние морозов на COVID-19

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил влияние морозов на коронавирус.

По словам специалиста, температура воздуха в 20-30 градусов ниже нуля не оказывают губительного влияния на COVID-19. Но сильные морозы сказываются на специфике эпидемиологического процесса, так как люди проводят больше времени в закрытых помещениях, передаёт РИА Новости.

«Ситуация здесь двоякая. На сам вирус морозы никак не влияют, потому что температура до минус 20 не губительна для вируса, но такие морозы сказываются на распространении инфекции с точки зрения эпидемиологии», – подчеркнул Вознесенский.

Как пояснил специалист, люди чаще собираются в замкнутых помещениях, вследствие чего контакт между ними более долгий и осуществляется на более близком расстоянии. Но с другой стороны, при сильных холодах у нас больше изолированность внутри семейных коллективов.

«То есть люди меньше выходят куда-либо и почти не пересекаются друг с другом. В любом случае дистанцирование и средства самоизоляции – помогут победить ковид. И, естественно, вакцинация», – резюмировал инфекционист.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено 22 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 декабря прошлого года - 29 935 случаев.

Общее число случаев заражения в стране достигло 3 591 066. Летальных исходов за последние 24 часа зафиксировано 471. В общей сложности от COVID-19 умерли 66 037 человек. Успешно перебороли заболевание 2 978 764 россиян, из которых 18 333 были выписаны за последние сутки.

Наибольший прирост новых больных среди регионов страны отмечен в Москве - 3 679 диагнозов, 73 пациента скончались, 4 009 были выписаны по выздоровлении. В пятёрку «лидеров» также вошли Санкт-Петербург (+3 287), Подмосковье (+1 381), Нижегородская область (+479) и Ростовская область (+393).