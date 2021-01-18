Интервью Макфола журналу «Эксперт»

Профессор Стэнфордского университета, специальный помощник по вопросам национальной безопасности США при президенте Бараке Обаме, бывший посол США в России Майкла Макфола дал эксклюзивное интервью журналу «Эксперт».

При президентстве Обамы Макфол был одним из архитекторов российско-американских отношений и его оценка двусторонних отношений особенно интересна в связи с приходом к власти администрации президента Джо Байдена.

«Я думаю, что администрация Байдена будет стремиться сдерживать агрессивную внешнюю политику Путина, включая санкции; президент будет также стремиться к укреплению позиций НАТО в регионе и к развитию партнерских отношений с Украиной, Грузией, Молдовой и другими странами региона. Байден и его команда, в отличие от Трампа, будут поддерживать общечеловеческие ценности во всем мире. Однако у России и США есть общие приоритеты, поэтому по некоторым вопросам они будут сотрудничать...», – сказал Майкл Макфол.

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