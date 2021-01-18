ИП следует ждать усиления налогового контроля

Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко заявила, что ее ведомство выступает за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Она уточнила, что речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые, пользуясь несовершенством законодательства, часто остаются безнаказанными.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — отметила Елена Леоненко в интервью газете «Известия».

По словам представителя ведомства, даже особо крупные суммы ущерба не являются сегодня причиной наказания ИП через 24 месяца. В качестве примера она привела уголовное дело по обвинению индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов за 2010–2012 годы на 125,6 млн рублей в Иркутской области. Суд состоялся в 2015 году в Усть-Илимске, и в связи с истечением срока давности он был вынужден прекратить уголовное дело.

«Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», — заключила замглавы СК РФ, добавив, что налоговики на сегодняшний день направляют материалы следователю, если должник не возместил ущерб, в течение двух месяцев. ФНС же, по мнению Леоненко, необходимо предоставлять материалы в СК о должниках, как только была вскрыта преступная схема и определена сумма ущерба.

Речь идет о крупных суммах, не дошедших до казны, и в данной инициативе имеются в виду физические лица, образующие ИП, поясняет управляющий партнер юридической фирмы «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Также, по его словам, есть вероятность, что тут могут подразумеваться и самозанятые, которые также могут регистрироваться в налоговых органах и платить налоги со своей основной деятельности. Другой вопрос, что у самозанятых в отличие от ИП априори не может быть таких больших оборотов, поэтому, скорее всего, здесь и сделан фокус внимания конкретно на ИП. И, поскольку ИП образует, как правило, одно физическое лицо с наемными сотрудниками, то и отвечает за все неправомерные деяния это конкретное физическое лицо.

Основания для таких ужесточений, безусловно, есть, говорит юрист. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы еще больше повысить раскрываемость дел и, как следствие, нарастить поступления в казну от компаний и лиц, решивших вести нечестную игру по отношению к государству. Также эта инициатива позволит снизить уровень лакун в законодательстве для применения многочисленных незаконных схем по уходу от налогов. Ведь юридические лица и ИП могут выстраивать сложные схемы взаимодействия и уходить от налогов со стороны ИП, где срок давности ответственности сейчас столь комфортный. В данном случае предлагаемые инициативы СК можно рассматривать как исключительно важные и работающие. По его мнению, вероятность того, что эти инициативы будут восприняты — крайне высокая, ведь речь идет о пополнении государственной казны, что в условиях кризиса крайне важно.

Изменение категории преступления для физических лиц с небольшой тяжести на тяжкое возможно только путем неоправданно сурового ужесточения наказания по части первой статьи 198 УК РФ, указывает, со своей стороны, адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. Такое основание, как неэффективность самого следствия, не должно влиять на уголовную политику государства, уверен юрист.

Пересмотр сроков направления требований налоговыми органами, напротив, возможен, но и такое изменение не должно влечь за собой невозможность их добровольного исполнения до момента направления материалов в следственный орган, добавляет Александр Иноядов. Поэтому, считает он, данная инициатива носит неоднозначный характер.