Китай вновь разгоняет глобальную экономику

Китай ударными темпами закончил прошлый год. Его экономика выросла по итогам 2020 года на 2,3%, а в последнем квартале рост ВВП составил 6,5% по сравнению с тем же периодом времени годом ранее. Тем самым эта страна не просто продемонстрировала положительный результат, но вернулась к привычным высоким темпам развития.

Пекин несколько превзошел прогнозы подавляющего большинства экономистов, в том числе и агентства Bloomberg, предсказывавших рост в четвертом квартале на уровне 6,2%, а по итогам всего 2020 года — 2,1%.

Китайская экономика — единственная из главных экономик планеты, которая не зафиксировала снижение. Причем рост оказался настолько высоким, что дал основания аналитикам из финансовой компании Nomura сделать прогноз, согласно которому к 2028 году экономика КНР вполне может обойти американскую и стать первой экономикой планеты.

Существенную роль в очередном китайском «чуде» сыграла ранняя правительственная программа помощи экономике, благодаря которой резко увеличились инвестиции в инфраструктуру и строительную отрасль. Как только был отражен первый натиск коронавируса, и китайские фабрики и заводы возобновили работу, экономика Поднебесной получила сильный толчок еще и благодаря высокому зарубежному спросу на китайский экспорт, в первую очередь, медицинского оборудования и всевозможных электронных гаджетов, позволяющих работать на дому.

В результате удачного сочетания решительных действий и спроса на китайский экспорт остальной планеты, которая «погрязла» в карантинах и локдаунах, Поднебесной и удалось не только совершить впечатляющий рывок самой, но и заложить основы выхода из вирусного кризиса еще и глобальной экономики. Так же, кстати, как это было 12 лет назад во время мирового финансового кризиса, когда Китай тоже выступал в роли локомотива мировой экономики.

Особенно впечатляет рост производственного сектора Китая, составивший в декабре 2020 года 7,3% по сравнению с декабрем предыдущего года, а по итогам всего года — 2,8%.

Немного подкачала розничная торговля, рост которой замедлился в декабре до 4,6% по сравнению с ноябрьскими 5% (по итогам года снижение составило 3,9%, во многом благодаря 17-процентному обвалу в ресторанном бизнесе). Однако это замедление может объясняться холодной погодой и возвратом вируса в северные провинции, в результате чего отдельным городам пришлось вновь вводить жесткие ограничительные меры и закрывать предприятия. Уровень безработицы на конец декабря, кстати, составил 5,2%.

Китайская экономика выходит из пандемии больше и сильнее, чем была до прихода коронавируса, ознаменовавшегося рекордным обвалом в первом квартале. Экономисты ожидают по итогам 2020 года падение глобальной экономики на 4,2%. За счет остального мира происходит рост доли китайской экономике в мировой.

По оценкам аналитиков Всемирного банка, доля экономики КНР в экономике всей планеты вырастет до 14,5%. Для сравнения: доля экономики США составляет 22% от глобальной экономики. Это дает основание Nomura Holdings Inc. прогнозировать, что китайская и американская экономики поменяются местами уже в 2028 году.

На 2021 год экономисты прогнозируют рост ВВП Поднебесной на 8,2%, т.е. она вновь намного опередит остальные крупные экономики, тоже начинающие медленно выходить из кризиса с появлением вакцин от коронавируса. Во многом столь высокие темпы развития Китая в текущем году будут зависеть от того, удастся ли Пекину сдержать распространение Covid-19. Многое будет зависеть и от того, удастся ли властям передать эстафетную палочку по расходам от местных правительств и огромных госкомпаний малому и среднему бизнесу и потребителям. Опасение обратного имеет под собой основание, потому что в 2020 г. расходы домохозяйств и инвестиции производственных компаний существенно отставали от темпов общего роста.

Сыграть негативную роль вполне могут и напряженные торговые отношения с США. В последние недели пребывания у власти Дональд Трамп еще больше ужесточил санкции и ограничения против китайских компаний в надежде затормозить стремительное развитие высокотехнологического сектора КНР, который все успешнее конкурирует с американскими IT-гигантами. До сих не очень понятно, как поведет себя по отношению к главному конкуренту Соединенных Штатов в сфере экономики новая администрация Белого дома.

Пока продолжают действовать жесткие ограничительные меры во многих регионах и странах планеты, спрос на китайские товары будет оставаться стабильно высоким. Поднебесная еще до пандемии стала первым экспортером планеты. В прошлом году ее экспорт вырос на 3,6%, а импорт сократился на 1,1%. В результате, профицит торгового баланса по итогам года составил 535 млрд долларов и стал самым высоким после 2015 года.