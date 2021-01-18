Курс доллара: аналитики сделали плохой прогноз для рубля

Рубль завершил прошедшую рабочую неделю на нисходящем тренде, уйдя в минус обеих парах.

По данным на 19:00 мск пятницы, курс доллара составлял 73,68 руб. прибавив за сутки 47 коп. Чуть меньше укрепился евро – к закрытию основной сессии на Московской бирже единая валюта ЕС торговалась по 89,11 руб. (+4,5 коп.).

Таким образом, вечером в пятницу рубль отреагировал на бегство глобальных игроков из риска и снижающиеся цены на «чёрное золото». Это стало следствием того, что мировые торговые площадки остались разочарованы планом поддержки американской экономики в условиях пандемии COVID-19, который представил избранный глава Белого дома Джо Байден.

Тем временем количество заболевших коронавирусом в мире, несмотря на начавшуюся в ряде стран масштабную вакцинацию, продолжает стремительно расти. При этом нефтяные трейдеры озабочены информацией об ухудшении эпидемиологической ситуацией в Китае, где в пятницу было зафиксировано почти 150 новых случая заражения, что стало максимумом более чем за 10 месяцев.

Всё это, что вполне естественно, сказалось на настроении рынков – риск вновь стал неликвидным активом, из которого инвесторы поспешили уходить в более защитные, что и ослабило в конце недели российскую валюту.

Елизавета Наумова из «Альфа-банка» считает, что ослабление рубля, отмечавшееся в пятницу, стало следствием падения нефтяных котировок, которые после подорожания до 57 долл. за баррель марки Brent, опустились к концу недели ниже 55 долл. за бочку.

«Как известно, нефть – один из самых мощных факторов курсовой динамики. Поэтому ничего удивительного, что рубль в пятницу немного просел, нет. Кроме того, в России упал индекс чистых цен рублевых государственных облигаций RGBI, что также влияет на настроение инвесторов и может стать предвестником потери аппетитов глобальных игроков к риску, в том числе и к рублю. Всё это означает то, что национальную валюту ждёт сложная неделя», – предположила эксперт.

Солидарен с ней Богдан Зварич из «Просмсвязьбанка», который считает, что на наступившей недели давление на рубль будет оказывать снижение интереса игроков к валютам сегмента ЕМ.

По его мнению, в ближайшие дни нефть сорта Brent продолжит дешеветь и отступит в район 50,00-53,00 долл. за баррель. Этому будет способствовать не только медленное восстановление спроса на энергоносители, но и ухудшение ситуации в мире с COVID-19.

«В этой связи мы ожидаем пару доллар-рубль в верхних границах коридора 73,00-75,00. Однако выйти из этого диапазона «американец» всё-таки не сможет. При этом помощь рублю окажет подготовка экспортёров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 января», – считает Зварич.

Плохой прогноз для национальной валюты сделал также Максим Тимошенко из Банка «Русский стандарт». Он считает, что в ближайшей перспективе против рубля выступит реальная покупка валюты на сумму 100 млн долл. в рамках бюджетного правила.

Кроме того, как отметил эксперт, на внешних рынках негативно влиять на валюту может фиксация прибыли в подорожавших высокодоходных активах и сокращение рискованных позиций.

«Нервозность глобальным игрокам добавляют опасения относительно восстановления экономического роста в мире, падение спроса на нефть на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в КНР, а также возможное продление локдаунов в Европе. Все эти факторы в совокупности ослабят рубль, который на этой неделе будет торговаться возле 75,00 за один доллар», – сказал Тимошенко.

Между тем Райффайзенбанк назвал справедливый курс рубля. Как пояснили в этой кредитной организации, основополагающей здесь является цена на нефть.

По словам экономиста Райффайзена Дениса Порывая, именно от стоимости «чёрного золота» отталкиваются в кредитной организации, определяя равновесный курс.

«При стоимости «чёрного золота» в 55,00 долл. за бочку Brent справедливый курс рубля должен составлять 68,00. А это на 6,00 руб. хуже текущей цены национальной валюты. Причина такого существенного диссонанса – повышенный уровень вывоза частным сектором капитала из-за негативного инвестиционного климата, пониженные рублёвые ставки и ожидание ужесточения новых антироссийских санкций», – рассказал Порывай.

При этом он считает, что при реализации риска очень жёстких ограничительных мер, таких как запрет на владение новыми госбумагами России или отключение нашей страны от системы SWIFT, можно ждать дополнительно оттока капитала, что приведёт в премию курса нацвалюты в 10-15 руб. к его равновесному уровню.

«Среди факторов, которые негативно влияют на курсовую динамику можно также отнести и решение российского Минфина возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Напомним, в период с 15 января по 4 февраля планируется направить на покупку валюты 106,3 млрд руб. такой объём нивелирует существенную часть положительного эффекта от продажи валюты экспортёрами для уплаты налогов в конце января», – резюмировал Порывай.