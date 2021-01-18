Курс доллара: рубль отступает

Очередная рабочая неделя началась для рубля не слишком благоприятно. Стартовав утром с отметок 74,00 за американскую валюту и 89,37 за – европейскую, к 17:00 мск рубль откатился к уровням 74,22 за доллар и 89,55 за евро.

Индекс DXY (показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют) с 90,22 пункта за тот же период повысился до 90,78.

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль показал кратковременный восходящий импульс в рамках коррекции, но затем вернулся к снижению, обновив недельный минимум к доллару, – объяснил ситуацию на рынке аналитик БКС Дмитрий Бабин. – Мировые площадки и нефтяные цены в начале дня сдали позиции, после чего перешли к консолидации, предпринимая коррекционные попытки. На фоне информации о перебоях в поставках вакцины и фактах неудачных результатов ее применения, тяжелая ситуация с пандемией во многих крупных странах вызывает опасения более глубокого и продолжительного экономического кризиса».

Он также отметил, что рынки удержались от более серьёзных потерь благодаря превысившим ожидания данным по ВВП и объёму промышленного производства Китая, опубликованным в начале дня.

Учитывая конъюнктуру, в краткосрочной перспективе, рубль будет двигаться в диапазоне 73,3-74,7 в паре с долларом и 89,2-90,5 – в паре с евро.