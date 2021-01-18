Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил перспективы сотрудничества нашей страны с администрацией избранного президента США Джо Байдена.

По словам министра иностранных дел, команде нового хозяина Белого дома известно, что Москва нацелена на сотрудничество с Вашингтоном по различным вопросам. При этом глава МИД предположил, что суть политики США в отношении РФ вряд ли поменяется, передаёт РИА Новости.

«Видно, что линия доминирования США, американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится. Также как и сдерживание Китая и России. Безусловно, это будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня», – убеждён Лавров.

Он также отметил, что в команде Байдена уже рассуждают, как сделать так, чтобы Москва и пектин не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем США.

«В этом нет ничего нового. Это уже давным-давно присутствует в американской политике», – резюмировал Лавров.