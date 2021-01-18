Майнеры бьют по промышленности

Перекрестное субсидирование было введено еще в 90-е, чтобы резко не повышать тарифы для жителей страны до рыночных, часть стоимости переложили на других потребителей. Впрочем, спустя тридцать лет проблема так и не решена.

Считается, что крупные потребители – промышленники, крупные инфраструктурные объекты - особо не участвуют в этом процессе: они подключены к магистральным сетям напрямую, которые формально бремя перекрестки не несут.

Однако по оценкам экспертов, все же две трети перераспределенной цены падает именно на промышленников – их объекты подключены не только к магистральным сетям, но и к более низкому напряжению: например, это сами здания, инфраструктура. При этом надо понимать, что промышленники оптовые покупатели, и даже небольшое колебание цены приводит к миллионным убыткам.

«Во-первых, как правило, крупная промышленность подключена не только к магистральным сетям, у них есть подключения более низкого напряжения: здания, инфраструктура и т.д. Поэтому они уже несут львиную долю перекрестки: по нашим данным, на промышленные предприятия приходится около двух третей, – уже пояснял в беседе с «Экспертом» заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко. – Однако им хотят еще сильнее увеличить нагрузку. В итоге тариф может вырасти кратно. В этом случае предприятия, для которых энергопотребление составляет чувствительную долю в себестоимости, серьезно пострадают, эти изменения серьезно повлияют на всю экономику».

Хотя ФАС оценивает объемы перекрестки в распредсетях на уровне 229,4 млрд рублей в год, по данным исследования KPMG, опубликованного в прошлом году, перекрестка остается «серой» зоной регулирования российского рынка и за последние пять лет ее объем вырос на 220%, достигнув 1,08 трлн рублей. Объем перекрестного субсидирования в конечной цене составляет от 30% для промышленности, при этом для потребителей ФСК – 29%.

Переложили за Урал

При этом самые большие объемы перекрестки – в индустриальных центрах. Как сообщают СМИ, регионом с одной из самых высоких ставок в этом году стала Свердловская область – предприятиям предстоит в общей сложности заплатить порядка 13 млрд рублей за обычных потребителей.

По словам экспертов, перекрестка уже не выполняет тех функций, которые должна была когда-то.

Яркая картина сложилась и в Иркутсткой области. Там, по оценкам экспертов, 81,5% домохозяйств потребляет в среднем не более 375 кВтч/ в месяц. При этом 0,66 % домохозяйств – это порядка 6,2 тысячи ­– тратят около 11 192 кВтч/ в месяц.

У такого перекоса есть несколько причин. Во-первых, в целом потребление электроэнергии растет, в особенности у потребителей с высоким уровнем жизни и соответствующими доходами . При этом никакой дифференциации нет. Условно, и жители коммуналки, и элитного жилого комплекса платят за энергию одну и ту же низкую цену, перекладывая расходы на промышленность . Хотя изначально перекрестное субсидирование задумывалась как одна из мер социальной поддержки населения.

Во-вторых, незаконное предпринимательство. И дело даже не в условном магазине на первом этаже жилого дома, который может нелегально подключится к сети. С появлением майнинга масштабы проблемы увеличились в сотни раз.

Так, весной прошлого года «Россети» сообщали, что с 2017 года энергетики группы «Россети» из- понесли ущерб на более чем 450 млн рублей. За этот период было выявлено 35 случаев хищения электроэнергии подпольными майнерами в 20 регионах России.

Еще, например, в сентябре прошлого года СМИ сообщали житель Ингушентии, который с декабря 2018-го по август 2019 года, занимаясь майнингом криптовалют, похитил электроэнергию на 22 млн рублей.

А на прошлой неделе стало известно, что в Калмыкии перед судом предстанут два бизнесмена, которые украли электричества на 16 млн рублей.

Один дом как маленький завод

Если вернутся к Иркутской области, то ее считают центром неофициального майнинга России. Характерная ситуация сложилась, например, в деревне Плишкино. По данным Иркутсэнергосбыта, там оборудование для майнинга организовали в постройках одного из жилых домов. Потребление электроэнергии скакнуло в разы, при этом она оплачивалась по бытовым сельских тарифам, что в 4,5 раза ниже «коммерческого» тарифа.

По подсчетам сетевиков, один дом с майнингом потребляет электричества как 60 таких же. А в Плишкино один дом с майнингом потребляет 22% всего электричества для жителей поселка (а это почти 500 дворов).

Разницу между льготной ценой и рыночной ценой покрывают за счет других потребителей – бюджетных организаций и тех же промышленников. И кстати проблема не только в деньгах – майнеры нередко превышают официально выделенную на их участки мощность, что создает серьезную угрозу перегруза сетей. Что приводит к аварийным отключениям от перегруза сетей сразу для многих потребителей.

Чтобы снять дополнительную нагрузку с предприятий, которые и так несут бремя перекрестки, эксперты, во-первых, уже давно предлагают дифференцировать тарифы на электроэнергию для населения. Однако тема сложная и требует тщательной проработки – например, как именно устанавливать, кому давать льготу, а кому нет.

Кроме того, решить проблему может введение хоть каких-то верхних границ потребления электрической энергии для населения. Дело не в ведении социальной нормы, но в возможности контроля ситуации, когда жилой дом потребляет энергию как маленький завод.