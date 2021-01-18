Оппозиционный российский политик Алексей Навальный арестован на 30 суток. Такое решение огласила судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания, проходившего в отделе полиции в подмосковном городе Химки.

Как передаёт РИА Новости, об это написал в своём микроблоге в Twitter его адвокат Вадим Кобзев. Таким образом, вернувшийся вчера из Германии оппозиционер, будет ожидать в СИЗО заседания, где решится, будет ли его условный срок заменен на реальный. Известно, что это заседание запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.

Ранее сообщалось, что сегодня в отделе полиции подмосковных Химок рассматривался вопрос о заключении под стражу оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, Навальный был госпитализирован после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Пилоты лайнера приняли решение экстренно приземлиться в Омске, в больницу которого и был доставлен политик.

После первых обследований врачи медучреждения поставили ему диагноз нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Также было заявлено, что ядов в пробах Навального не обнаружено.

Позднее семья настояла на перевозе оппозиционного политика самолётом в ФРГ, где он прошёл курс реабилитации. Через несколько дней после лечения Навального в берлинской клинике Шарите федеральное правительство со ссылкой на военных медиков заявило, что оппозиционера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле, в свою очередь, заявили, что Берлин отказывается предоставлять Москве запрашиваемую информацию об инциденте.

В декабре прошлого года в СК РФ заявили о возбуждении в отношении Навального уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сообщает, что Навальный потратил более 356 млн руб. на личные цели из 588 млн руб., собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций.

17 января Навальный рейсом «Победа» вернулся в Москву и при прохождении паспортного контроля был задержан.