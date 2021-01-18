Цена на нефть пошла вниз на опасениях вокруг спроса и предложения

Стоимость нефти снижается утром 18 января на опасениях из-за возможного влияния коронавируса на баланс спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Сырье потеряло в цене практически 1%.

По состоянию на 7.37 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в марте подешевела на 0,94%, достигнув отметки $54,58 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI упали в цене на 0,82%, до $51,99 за баррель. Тем временем фьючерсы на WTI с поставкой в феврале дешевели на 0,9%, до $51,89 за баррель.

Участники рынка сомневаются в восстановлении спроса на нефть в ближайшее время из-за активного роста числа новых случаев коронавируса в мире. Многие страны на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации ужесточают карантинные меры вплоть до полного закрытия границ, как ранее поступила Япония. В частности, в США за последние сутки было выявлено 198 тысяч новых случаев COVID, а число умерших приближается к 400 тысячам.

