Попова назвала условие полного контроля над ситуацией с COVID-19 в России

Плава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе сегодняшнего брифинга назвала условие полного контроля над ситуацией с коронавирусом в России. По его мнению, это станет возможным только при появлении в стране высокой иммунной прослойки.

«Полный контроль над эпидемиологической ситуацией в России может быть обусловлен высокой иммунизацией населения, высокой иммунной прослойкой», – цитирует Попову РИА Новости.

Кроме того, главный санитарный врач страны добавила, что речь идёт о 60% от общего количества людей старше 18 лет, которые живут в РФ, за исключением тех, кто уже переболел коронарирусной инфекцией.

При этом она рассказала, что сейчас иммунитет к COVID-19 в среднем имеют не менее 25% от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования. Попова также сообщила, в каких отраслях наибольшее число работников имеют иммунитет к коронавирусу. Это медики, педагоги, работники торговли и транспорта.

«Очень небольшой удельный вес среди тех, кто работает на производственных предприятиях. Связано это с тем, что производственные предприятия практически не приостанавливали свою деятельность», – пояснила глава Роспотребнадзора, добавив, что необходимо обратить особенное внимание на иммунизацию этой группы населения.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено 22 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 декабря прошлого года - 29 935 случаев.

Общее число случаев заражения в стране достигло 3 591 066. Летальных исходов за последние 24 часа зафиксировано 471. В общей сложности от COVID-19 умерли 66 037 человек. Успешно перебороли заболевание 2 978 764 россиян, из которых 18 333 были выписаны за последние сутки.

Наибольший прирост новых больных среди регионов страны отмечен в Москве - 3 679 диагнозов, 73 пациента скончались, 4 009 были выписаны по выздоровлении. В пятёрку «лидеров» также вошли Санкт-Петербург (+3 287), Подмосковье (+1 381), Нижегородская область (+479) и Ростовская область (+393).