Прогноз погоды: синоптики предупредили о климатическом перевороте в России

Ещё совсем недавно синоптики обещали нам удивительно тёплую зиму без морозов и снега. Но, что-то пошло не так и небесная канцелярия всё сделала по-своему.

Праздники, увы закончились, а суровые будни совсем не радуют жителей нашей страны погодой. Большая часть России окутана морозами, да такими, что рекорд на рекорде: то в Поволжье под минус 40, то в Москве минувшая ночь выдаётся рекордно холодной.

Сковали морозы также Дальний Восток, Сибирь, Урал – тут нос на улицу особо не высунешь. И даже привычные к климатическим вывертам местные жители удивляются такой обстановке и предпочитают валенки, модным ботинкам.

В Сочи побит рекорды по осадкам: снегоуборочная техника не справляется, сугробы продолжают расти. Санкт-Петербург, который все последние зимы находился под влиянием тёплых масс воздуха, также внезапно познал морозы.

Но синоптики спешат нас порадовать и обещают, что скоро всё переменится и где были снег и холода – начнутся оттепели и дожди. В общем прогнозируется самый настоящий климатический переворот.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на неделю

В Москве сегодня холодно – минус 21 днём, ночью до минус 25. Во вторник немного потеплеет – до минус 15, в среду до – до минус 12. Но настоящий климатический переворот начнётся со среды: переменная облачность снег и всего минус 8-10.

Четверг и вовсе принесет тёплый воздух, а столбики термометров резво поползут вверх, остановившись на отметках минус 2-3. В пятницу, по прогнозу синоптиков, будет уже плюс 1, а в выходные – плюс 3 и осадки в виде дождя.

Это устойчивая тенденция или всего лишь небольшая передышка от аномальных холодов, пока непонятно. Зато точно стоит ждать гололедицу, поэтому водителям на дорогах надо быть очень внимательными.

Прогноз погоды на 7 дней в центре Европейской России

В Европейской части России погода также совершит переворот: всё будет, примерно, как в Москве. Например, в Тульской области холода продержатся до четверга: первые три дня этой недели будет минус 18-20. А вот дальше резкое потепление: в четверг минус 6 и снег, в пятницу – около нуля, а в субботу уже плюсовая температура до плюс 4 и дожди.

В Тверской области сегодня около 20 градусов мороза. К четвергу же градусники покажут минус 5, пойдёт снег, а в пятницу и выходные прогнозируются весенние плюс 1-2, осадки в виде мокрого снега, возможен дождь.

Резкий климатический переворот, по прогнозам синоптиков, произойдёт на этой неделе и в Ярославской области. Здесь с четверга на пятницу всего за одну ночь столбики термометров рухнут с минус 15 до нуля градусов. При этом осадки в виде мокрого снега и дождя будут идти весь конец недели.

По аналогичному сценарию станет всё развиваться в Костромской области: холодно и морозно в начале недели, резкий поворот на тепло в пятницу и плюс 1 к выходным.

Прогноз погоды на неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге потепление началось накануне. А ведь ещё в пятницу в городе на Неве было почти минус 20. Сейчас же на градусниках минус 4, идёт снег. Во вторник и среду будет немного холоднее – минус 7-8. А в четверг градусники покажут около нуля, небо будет пасмурное, а мокрый снег не обрадует горожан и гостей СПб.

В пятницу станет ещё теплее – плюс 1, а снег с дождём будут идти не переставая до конца недели. В субботу, по прогнозу синоптиков также плюс 1. В воскресение – плюс 2, каша на дорогах, по ночам небольшие заморозки и гололёд с утра.

Конечно, жители Северной столицы давно привыкли к нестабильной питерской погоде, но приятного в этом всё равно мало. Так что климатический переворот, несмотря на потепление, порадует не всех: месить грязь на улице – не самое приятное занятие.

Погода в Сибири. Прогноз погоды на неделю

Не обойдётся без климатического переворота и в Сибири. Так, в Новосибирской области погода будет странной: сегодня здесь на градусниках минус 7, идёт снег, а во вторник вновь похолодает до минус 17 днём и до минус 28 – ночью. Облачность будет переменная, возможны осадки.

В среду станет ещё холоднее – в дневные часы минус 24, в тёмное время суток – почти минус 30. Днём в четверг в очередной раз потеплеет (минус 12), снег. Ночью столбики термометров опустятся до минус 25.

Самым тёплым днём начавшейся недели будет пятница, когда градусники покажут минус 8. К уикенду же вновь похолодает до минус 23 днём и до минус 31 ночью.

На Алтае все ближайшие дни будет значительно теплее. Но общий график примерно такой же, как у соседей: в понедельник минус 4, затем снова похолодание (до минус 15), а в пятницу потеплеет до минус 4. В субботу и воскресение снова ударят морозы – минус 15-17.

В Красноярском крае, по прогнозу синоптиков, самый тёплый день недели – также понедельник (минус 4). Четверг – самый холодный день (минус 18). В пятницу будет около 8-10 градусов мороза, в субботу и воскресенье – минус 15.

Вот о таком климатическом перевороте в России предупреждают нас синоптики. Верить им или нет, мы не знаем, но ждём, что зима скоро закончится, придёт долгожданная весна и принесёт, наконец, стабильное тепло. В там уже и до лета рукой подать. Так что просто надо немного перетерпеть все эти перевороты. Но как бы ни было, у природы нет плохой погоды. И это самое главное.