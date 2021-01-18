Роснефть стала лидером по рыночной капитализации в России

По итогам двух первых торговых недель Роснефть является лидером по динамике котировок акций не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем «голубым фишкам». Так, с начала года акции Роснефти прибавили 18%, в 2 с лишним раза опередив индекс МосБиржи нефти и газа, выросший на 8,6% (для сравнения Лукойл +13.9%, Новатэк +9.1%, Газпром нефть +7.7%, Газпром +6.3%, Татнефть +4.2%, СургутНГ +1.4%).

15 января акции Роснефти достигли исторического максимума и закрылись на отметке в 512,2 руб. за штуку, впервые с октября 2018 г. превысив отметку в 500 рублей (исторический максимум, наблюдавшийся по итогам торгов (закрытие) с момента IPO не учитывает внутридневные колебания).

В результате, Роснефть вернула себе 1-е место по рыночной капитализации (73,5 млрд долл.) в российском нефтегазовом секторе, обогнав Газпром (72,4 млрд долл.), как на Лондонской, так и на Московской биржах.

По итогам торгов 15 января капитализация Роснефти на ЛФБ составила 73,5 млрд долл., Газпрома – 72,4 млрд долл., капитализация Роснефти на МосБирже – 5,43 трлн руб., Газпрома – 5,36 трлн руб.

Хорошая динамика, наблюдающаяся в начале 2021 г., является продолжением тенденций 2020г., в течение которого Роснефть также опередила отраслевых конкурентов (акции Роснефти опередили индекс МосБиржи нефти и газа на 13%).

Данные свидетельствует о том, что за ростом стоимости акций стоит не только восстановление цен на нефть, но и ряд фундаментальных факторов, среди которых в первую очередь можно выделить прогресс в реализации крупнейшего глобального проекта в нефтегазовой отрасли «Восток Ойл».

Аналитики высоко оценивают перспективы реализации проекта «Восток Ойл», NPV которого по предварительным оценкам может составлять 70-120 млрд долл.

Положительно воспринимается вклад проекта в устойчивое развитие: нулевое сжигание попутного нефтяного газа, уменьшение углеродного следа Компании до 12 кг/бнэ (при среднемировом показателе 50 кг/бнэ), развитие ветрогенерации.

15 января 2 ведущих американских инвестиционных банка Bank of America и Morgan Stanley повысили целевые цены по акциям Роснефти на 13% и 23% соответственно. Компания при этом остается в числе самых привлекательных объектов для инвестирования по мнению Bank of America.

Важным фактором является также лидирующее положение Роснефти в области этических стандартов ведения бизнеса и устойчивого развития (ESG).

