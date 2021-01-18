СК предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлиц

Следственный комитет предлагает ужесточить уголовную ответственность для физических лиц за уклонение от уплаты налогов, рассказала газете «Известия» зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», - рассказала Леоненко.

Даже в случае неуплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей индивидуальный предприниматель может легко избежать наказания, рассказала представитель СК.

В качестве примера она привела в пример уголовное дело, которое рассматривалось в 2015 году в Усть-Илимске, когда обвинению пришлось оправдать индивидуального предпринимателя, уклоняющегося от уплаты налогов на сумму 125,6 миллиона рублей, из-за истечения срока давности.

Помимо этого сегодня действует практика, когда материал следователю направляется только через два месяца после того, как должник не возместил ущерб. В ведомстве считают, что это слишком большой срок из-за того, что за это время неплательщик вполне может уничтожить документацию и вывести имущество.

