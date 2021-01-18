«Так никто не делает»: на Винзаводе открывается выставка Анастасии Кузнецовой-Руф

Выставка художника Анастасии Кузнецовой-Руф открывается 23 января в галерее «Файн-Арт» на Винзаводе под вызывающим названием: «Так никто не делает». Кто-то может воспринять это заявление скептично, посмеявшись над самым нелепым аргументом в любом споре, кто-то обвинит автора в излишнем самомнении или чрезмерной амбициозности, но увидев работы Кузнецовой-Руф вживую, вы сразу поймете о чем речь и согласитесь с этим заявлением художника!

Новая выставка готовилась более двух лет и на ней Анастасия представит 19 новых картин. Большая часть из них написана в 2020 году. Все работы выполнены в любимой технике автора – угольным карандашом на холсте. Но используемые ею художественные средства – это та графика, которую зритель воспринимает объемной и цветной! Этот удивительный, узнаваемый почерк художника, называют «вирированной живописью».

Анастасия получила классическое художественное образование, которое она использует на 100%, как инструмент для виртуозного решения современных идей. Произведения Кузнецовой-Руф насыщены обилием аллегорий, в них встречаешься с интересными изломами смысла, и понимаешь, что для автора очень важна метафоричность. Ее картины – это шкатулка с секретом. Они многослойны, и за первым, бросающимся в глаза, сюжетом, всегда следует еще, ещё и еще один.

«Даже если прочтение зрителя расходится с моим первоначальным замыслом - это интересно и ценно для меня, так как в этом взаимодействии идей и переплетении восприятий я вижу проявление Чуда Искусства», – говорит Анастасия.

Может, именно потому, что «Так Никто Не делает»: так редко соединяется техническая и смысловая стороны в современном искусстве сегодня, и Мастерство не всегда насыщается глубиной и наоборот…

Картины Анастасии Кузнецовой-Руф знакомы многим ценителям искусства в России, Европе и Азии. Уже более 20 лет она участвует в российских и зарубежных выставках, биеннале современного искусства, аукционах и арт-ярмарках. Входит в список Лучших современных художников России (ARTEEX), а ее работы находятся в частных коллекциях России, Австрии, Швеции, Бельгии, Германии, Ирландии, Израиля, Франции, Италии и Государственного музея Пекина в Китае.

Дата: с 23 января по 28 февраля 2021 года.

Место: Центр современного искусства ВИНЗАВОД, галерея «Файн-Арт» ( 4-й Сыромятнический переулок, 1/8 строение 9, подъезд 22).

Часы работы: Вторник-Воскресенье 13:00-20:00

Понедельник — выходной.

Вход бесплатный.

Внимание! Открытие выставки для представителей СМИ пройдет 22 января в 18.00.