Трамп проведет военную церемонию перед сложением своих полномочий

Президент США Дональд Трамп в свой последний день в нынешней должности главы государства проведет военную церемонию на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Hill. Церемония состоится 20 января, незадолго до инаугурации избранного президента США государства Джо Байдена, намеченной на 12:00 по местному времени. После этого Трамп намерен отправиться в свое поместье в штате Флорида.

Ранее Трамп заявил, что не намерен участвовать в церемонии инаугурации Джо Байдена. Трамп продолжает настаивать на том, что выиграл президентские выборы, но согласен передать власть Байдену.

Инаугурацию Джо Байдена будут охранять около 25 тыс солдат Национальной гвардии США.

11 января журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР сообщил о готовящихся вооруженных протестах во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне до инаугурации избранного президента Джо Байдена. «Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у заксобраний с 16 января как минимум до 20 января, и у Капитолия с 17 января до 20 января», — процитировал Катерский выдержку из документа ФБР.

Кроме того, власти опасаются самих военных — ФБР начало проверку бойцов Национальной гвардии на наличие у них экстремистских взглядов.