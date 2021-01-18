В Химках проходит заседание суда по аресту Навального

В данный момент в отделе полиции подмосковных Химок рассматривается вопрос о заключении под стражу оппозиционера Алексея Навального, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на адвоката политика Вадима Кобзева.

«Полиция уведомила, что судья Химкинского городского суда рассмотрит вопрос о заключении Навального под стражу 18 января», - рассказал юрист. Он уточнил, что «представление рассмотрят в здании 2-го оперативного полка УМВД по городу Химки». В зал суда допущено ограниченное количество СМИ.

Заседание началось в 13.00 по московскому времени, защитник отметил, что заседание продолжается. По его словам, в настоящий момент рассматривается представление полиции о заключении оппозиционера Алексея Навального в СИЗО до заседания, в ходе которого будет принято решение о замене его условного срока на реальный.

Ранее советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан призвал Кремль в своем аккаунте в Twitter к немедленному освобождению оппозиционера Навального в России, а виновных в покушении на его жизнь он призывает привлечь к ответственности. В ответ на данное высказывание, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политику заняться делами внутри страны.