В МИД РФ ответили на призыв из США освободить Навального

Уважать международное право и не посягать на национальное законодательство суверенных государств, посоветовала официальный представитель МИД России Мария Захарова советнику избранного президента США Джо Байдена Джейку Салливану в ответ на его требование освободить политика Алексея Навального. Заявление она опубликовала в своем аккаунте в Facebook. Также Захарова посоветовала политику заняться проблемами в собственной стране. О задержании основателя Фонда борьбы с коррупцией стало известно накануне вечером.

«Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», - написала Захарова на своей странице в соцсети.

Ранее Салливан призвал Кремль в своем аккаунте в Twitter к немедленному освобождению оппозиционера Навального в России, а виновных в покушении на его жизнь он призывает привлечь к ответственности.

«Нападки Кремля на г-на Навального — это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан», - написал советник Байдена.

Также задержание Навального прокомментировали несколько стран Евросоюза. Страны Балтии, – Литва, Латвия и Эстония, опубликовали совместное заявление, в котором потребовали немедленного освобождения оппозиционера.

