В России начинается массовая вакцинация от COVID

C 18 января в России стартует массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции, напоминает агентство РИА «Новости».

Масштабная кампания, позволившая определенным категории граждан сделать прививку, началась в стране в декабре прошлого года. Первыми привиться от COVID смогли врачи, учителя, соцработники, позже вакцинация стала доступна для граждан старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний, таких, как диабет, ожирение, бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем.

15 января президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством объявил о переходе с начала наступившей недели к массовой вакцинации населения. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову подготовить всю необходимую инфраструктуру. Позже чиновница напомнила, что в стране официально зарегистрированы две вакцины.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ученые центра отмечают, что препарат был создан на основе аденовирусных векторов человека, главным преимуществом российской вакцины является отсутствие долгосрочных негативных последствий.