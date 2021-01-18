Российская пшеница резко выросла в цене

Как сообщает руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский, стоимость фьючерса на поставку в марте 10 тыс. т черноморской пшеницы к концу прошлой недели выросла до $300 за т. Такой отметки цена на российскую пшеницу достигла впервые с апреля 2014 года, пишет «Коммерсантъ». Информацию подтверждают также один из швейцарских трейдеров и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Газета пишет, что зерно торгуется на биржевом рынке по цене более высокой, чем на физическом, на последнем цены приближаются к уровню $300 за т.

Аналитики рынка считают, что пшеница дорожает на новостях о введении новых ограничений на экспорт зерна. 15 января от подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поступила инициатива по повышению пошлины на экспорт пшеницы до 50 евро за тонну, начиная с 1 марта и по 30 июня. С 15 февраля вводится пошлина 25 евро за т с., передает издание. Кроме того, предлагается с 15 марта ввести пошлину на вывоз кукурузы и ячменя в 25 евро и 10 евро за т соответственно.

При этом внутри страны цены на пшеницу снижаются примерно на 7%, составив 15,5 тыс. руб. за т. Продавцы отреагировали на новости об экспортной пошлине, считают аналитики. Исключением является юг страны, где котировки растут в связи с закрытием экспортных контрактов.

