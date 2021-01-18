В России за сутки выявлено 22,8 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 22 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперштаб. Накануне сообщалось более чем о 23,5 тыс. заболевших. Максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 декабря прошлого года - 29 935 случаев. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 591 066. Летальных исходов за последние 24 часа зафиксировано 471. В общей сложности от COVID умерли 66 037 человек. Успешно перебороли заболевание 2 978 764 россиян, из которых 18 333 были выписаны за последние сутки.

Наибольший прирост новых больных среди регионов РФ отмечен в Москве - 3 679 диагнозов, 73 пациента скончались, 4 009 были выписаны по выздоровлении. В топ-3 вошли Санкт-Петербург, где за суки зафиксировано 3 287 новых случаев, и Московская область (+1 381).

В пятерке – Нижегородская область (+479) и Ростовская область (+393). В десятке – Свердловская область (+390), Воронежская область (+388), Красноярский край (+321), Волгоградская область (+310) и Челябинская область (+303).

В мире на 18 января выявлено более 95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн человек, передает Университет Джонса Хопкинса. Лидером по заболеваемости коронавирусом в мире продолжают оставаться США, где выявлено ‒ более 23,9 млн случаев коронавируса, далее следует Индия (свыше 10,5 млн) и Бразилия (более 8,4 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

