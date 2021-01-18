В ВОЗ рассказали, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, когда пандемия COVID-19 пойдёт на спад.

По её мнению, произойдёт это уже в самое ближайшее время, а конец эпидемии должны положить вакцины от коронавируса, пишет «Российская газета».

«Последние новости о вакцинах вселяют в нас большую надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, – отметила Вуйнович. – И этот свет становится всё ярче, так как всё больше стран делают шаги по подготовке к массовой вакцинации от ковида».

При этом она призналась, что в ВОЗ пока нет понимания о точных сроках окончания пандемии. Более того, до сих пор неясно, станет ли наступивший год более спокойным в эпидемиологическом плане по сравнению с 2020 годом.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Масштабная кампания, позволившая определённым категории граждан сделать прививку, началась в стране ещё в декабре-2020. Первыми привиться от COVID смогли врачи, учителя, социальные работники, позже вакцинация стала доступна для граждан старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний, таких как диабет, ожирение, бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем.

Прошло чуть более года с момента обнаружения в Китае коронавируса SARS-CoV-2, и эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наконец прибыли на место обнаружения вируса, чтобы установить его происхождение.

Впрочем, не стоит упрекать ВОЗ, при всей ее забюрократизированности и нерасторопности, в столь значительном опоздании. Ранее китайские власти попросту отказывали специалистам ВОЗ в праве попасть в страну.

Сначала ВОЗ вела с Пекином многомесячные переговоры, по результатам которых ее специалистов должны были пустить в Китай еще в декабре прошлого года. Однако Китай в последний момент не выдал въездные визы международным специалистам.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин даже попыталась объяснить, почему это произошло. Однако то ли сделали плохой перевод с китайского, то ли фраза чиновницы изначально была лишена всякого смысла, но причину отказа понять оказалось невозможно.

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