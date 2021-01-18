Возвращение Алексея Навального: официальная причина и реакция

Видеокадры из московского аэропорта «Шереметьево», где Алексей Навальный он обнимает жену на фоне стоящих рядом людей в милицейской форме и под звуки речи своего адвоката, требующей дать ей возможность пройти вместе ним, не стали большой неожиданностью, так как Федеральная служба исполнения наказаний в течение нескольких дней предупреждала о намерении его задержать. Неожиданностью стало только то, что это произошло в «Шереметьево», так как рейс DP936 лоукостера «Победа» из Берлина должен был приземлиться в московском аэропорту «Внуково». По официальным данным, посадку в этом аэропорту самолету указанного рейса не разрешили.

В пресс-релизе ФСИН сообщила, что осуждённый к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве. Заявлено также, что до суда оппозиционер будет находиться под стражей.

Скриншот видеозаписи задержания Алексея Навального в аэропорту Шереметьево twitter.com/Kira_Yarmysh

Алексей Навальный был доставлен во 2-й отдел управления МВД по Химкам. Как сообщил сайт kommersant.ru, после 11 часов утра 18 января к нему пустили адвокатов Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову. Прямо здесь около полудня началось выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН по избранию Алексею Навальному меры пресечения.

По данным «ОВД-Инфо», в связи с возвращением Алексея Навального в Россию были задержаны 68 человек, 62 — в Москве и остальные в Петербурге.

В финале прошлого года Алексей Навальный продолжал раскручивать политическую интригу, поднимая градус своего противостояния с российской властью до максимально возможной степени конфронтации. В итоге учредитель Фонда борьбы с коррупцией обвинил сотрудников ФСБ в попытке его, санкционированно властями убийства. Это обвинение прозвучало ещё громче на фоне высказываний о произошедшем ряда лидеров ведущих европейских стран и самого ЕС, разделивших, хоть и без явного намёка на конкретные персоналии, версию оппозиционера о намеренном отравлении. При этом, канцлер Германии назвала произошедшее «преступлением против основных ценностей, за которые мы выступаем», а премьер Великобритании — событием «потрясшим мир».

Таким образом, событиям, связанным с Навальным и его деятельностью, был придан максимальный общественный резонанс, в том числе — и на международном уровне. В ответ, российское руководство традиционно предпочло не замечать в Навальном политического оппонента, сконцентрировавшись на изучении его деятельности с свете ее соответствия нормам российского законодательства. Результатом стало очередное уголовное дело, возбуждённое Следственным комитетом России, по статье 159 ч.4 УК РФ («мошенничество в особо крупных размерах»), предполагающей максимальное наказание сроком до 10 лет лишения свободы. Принимая во внимание, что глава ФБК дополнительно находится в статусе условно осуждённого, в том числе — и по упомянутой статье (т.н. «дело Ив Роше»), то возможность реально оказаться в местах заключения для него стала высока как никогда прежде.

И тем не менее, Навальный принял решение вернуться в Россию, не смотря на предшествующее заявление ФСИН, прямо указывающее, что он будет задержан сразу по прилету. Кстати, сообщения в СМИ о произолшедшем задержании указывали в качестве причины как на новое уголовное дело, так и на претензии ФСИН. Верно именно последнее объяснение.

Основание для задержания УФСИН по городу Москва приводит на своём официальном сайте: «В журнале "Ланцет" 22 декабря 2020 г. опубликована статья на основе материалов германской клиники "Шарите", собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», — говорится в сообщении.

«В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации», — указывается там далее. — «В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ) в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодескса Российской Федерации».

«Уже в первый час после произошедшего с крайне резкими заявлениями выступили представители стран Прибалтики, Дании, Австрии, Польши, — обращает внимание социолог Игорь Скворцов. — Немедленно освободить Навального потребовал глава Евросовета Шарль Мишель, а Amnesty International объявила его "узником совести"», — говорит он, добавляя, что позже подключилась и «тяжёлая артиллерия» со стороны внешнеполитических ведомств США и Канады, и добавляя, что возвращение Навального может дать повод не только для громких заявлений западных лидеров, но и для вполне реальных санкций.

На призывы из-за границы к немедленному освобождению Алексея Навального уже ответили в МИД РФ. Его представитель Мария Захарова обратилась ко многим сразу и лично к советнику избранного президента США Джо Байдена Джейку Салливану: «Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала Захарова на своей странице в соцсети.

«Возможность жёсткого санкционного ответа в ответ на действия правоохранителей в отношении Навального, российским властями, разумеется, рассматривается, — высказал «Эксперт online» свое мнение член Центрального политсовета партии "Патриоты России" Сергей Глотов. — Думается, что этим продиктовано и то, что оппозиционера не арестовали, а только лишь задержали, и то, что про возбуждённое в конце декабря 2020 года уголовное дело, инициированное СК РФ, в публичном поле не упоминается пока вовсе: речь идёт, как мы слышим, лишь о нарушении условий испытательного срока по давнему делу "Ив Роше". Создается ощущение, что Кремль прощупывает намерения Запада, пытаясь понять: насколько серьёзными могут быть политические последствия действий Москвы».