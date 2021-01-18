Япония требует от России решить вопрос о южной части Курил в ближайшее время

Премьер Японии Ёсихидэ Суга считает, что вопрос о Курильских островах необходимо решить в ближайшее время. Он заявил, выступая с программной речью на открытии сессии парламента, что Токио стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора.

«Вопрос о северных территориях (южной части Курил) не следует передавать будущим поколениям», - заявил премьер. Он уверен, что в нем необходимо поставить окончательную точку в ближайшее время.

Суга подчеркнул, что намерен продолжить тот же курс в отношении России, который проводил и его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ, который ушел в отставку из-за состояния здоровья.

«Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами», - заявил премьер. Он заверил, что японское правительство будет и дальше работать над заключением мирного договора.

Спор о принадлежности южной части Курильских островов ведется между Москвой и Токио с середины прошлого века, параллельно идут переговоры о выработке мирного договора. В 1945 году весь архипелаг по итогам Второй мировой войны был включен в состав Советского Союза. Токио продолжает оспаривать принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

