Акции дня: бумаги строительной компании «Пик» бьют многолетний максимум

Бумаги ГК «Пик» вышли в лидеры торгов к концу дневной сессии на Мосбирже во вторник, 19 января. За день акции подорожали на +5,68% до 645,9 рублей за акцию.

В течении сессии стоимость бумаг достигала 648 рублей за акцию. В предыдущий раз котировки обновляли максимум 20 октября 2020 года, тогда стоимость бумаги достигла 611 рублей.

В среду, 20 января «Пик» представит финансовые результаты по итогам четвертого квартала 2020 года. Этот отчет может оказаться достаточно позитивным, считают эксперты «ФИНАМ». Трейдеры мнение аналитиков разделяют, что сказалось на скупке бумаг.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -0,83% до 3443,23 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,29% до 1470,63 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:28 мск составила 55,97 долларов за баррель (+2,23%). Российская валюта укреплялась – 73,75 рублей за доллар.