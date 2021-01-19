Альтернативный поисковик DuckDuckGo установил рекорд популярности

Альтернативный поисковик DuckDuckGo, который популярен среди поклонников конфиденциальности, установил собственный рекорд по суточной посещаемости.

Как передаёт Bleeping Computer со ссылкой на данные компании, альтернативная Google поисковая система за прошедший год увеличила среднее значение ежедневного поиска сразу на 62%. А 11 января уже этого года было зафиксировано сразу 102 млн запросов, что стало суточным максимумом для DuckDuckGo.

Эксперты объясняют всплеск популярности этого поисковика желанием пользователей Сети обеспечить большую защиту своих личных данных в условиях усиления цензуры в мире и роста мошенничества в Интернете.

Наша справка

DuckDuckGo (DDG) – поисковая система, которая придаёт особое значение конфиденциальности пользователей и отказу от персонализированных результатов поиска. Название происходит от детской игры «Утка, Утка, Гусь» (Duck, Duck, Goose).

Кроме того, DDG уделяет особое внимание выдаче наилучших результатов, а не наибольшего их количества. Поисковик генерирует результаты, используя более 400 источников, в том числе Википедию, а также такие поисковика, как Bing, Yahoo!, Yummly и Яндекс. При этом данными из Google DDG не пользуется. Штаб-квартира DuckDuckGo расположена в Паоли (Пенсильвания, США). В компании трудятся 118 человек.