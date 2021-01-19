Доктор Мясников назвал главные причины возникновения рака

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные причины развития онкологических заболеваний у человека. По словам специалиста, прежде всего, рак провоцируют канцерогены, а самый большой и опасный из них – это табачный дым, передаёт РИА Новости.

«Табачный дым – это минимум 40% процентов всей онкологии, всех раков, – подчеркнул Мясников. – То есть каждый второй, у которого диагностировано онкологическое заболевание, получил его от контакта с табаком. Это либо активный курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят».

Как пояснил врач, в табачном дыме содержится около 700 канцерогенов. Среди продуктов, содержащих больше количество канцерогенов относятся шпроты и пережаренное растительное масло.

«Также много канцерогенов в копченых и солёных продуктах питания. А соль о вовсе официально признана канцерогеном для рака желудка. Смертельно опасны колбасы, беконы, сосиски, сардельки. Все они официально находятся в списке канцерогенов, вызывающих развитие онкологии не только желудка, но и многих других органов», – рассказал доктор Мясников.

Кроме того, канцерогены есть в строительных материалах. В частности, в радоне, свинце и различных разновидностях лака. При этом рак лёгких вызывает асбест. По словам медика, на его совести сотни тысяч смертей.

Высокий риск заболеть раком у людей с низкой физической активностью. Ещё один лучший друг онкологии - инфекция. Это, как отметил Мясников, гепатиты B и C, которые вызывают рак печени. Вирус папилломы человека – приводит к раку шейки матки, а хеликобактер пилори – к раку желудка. А вот алкоголь, прежде всего, пиво провоцирует развитие рака груди у женщин и мужчин.

«Чтобы исключить до минимума опасность возникновения онкологических заболеваний, необходимо отказаться от вредных привычек, правильно питаться, делать прививки и заниматься спортом, делая ежедневно зарядку и совершая пешие прогулки», – резюмировал доктор.

Ранее сообщалось, что Иван Карасев – кандидат медицинских наук, известный российский врач-онколог и хирург – рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям. По его мнению, к такой категории, прежде всего относятся те, кто сильно сконцентрирован на негативных эмоциях.

При этом специалист убеждён, что открытые люди, а также те, кто испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир – существенно меньше болеют.

«У закрытых же людей, агрессивно настроенных, неудовлетворенных жизнью онкологические заболевания диагностируются гораздо чаще», — отметил Карасев, добавив, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена.