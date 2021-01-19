Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке Telegram «сотен призывов к насилию».

«На прошлой неделе наши модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы достичь десятков тысяч подписчиков. Команда продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту. Так держать! Мы ценим каждый ваш отчет», – написал Дуров в своем телеграм-канале.

Дуров дал понять, что речь идет прежде всего об американском рынке. «Последние две недели мир с беспокойством следит за событиями в США. Хотя США составляют менее 2% нашей пользовательской базы, мы в Telegram также внимательно следим за ситуацией», – заявил он.

При этом Дуров оговорился, что Telegram «приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших правилах пользования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию».

«В течение последних 7 лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга», – напомнил Дуров.

Вчера, 18 января, газета Washington Post сообщила, что Американская некоммерческая организация «Коалиция за безопасный интернет» (Coalition for a Safer Web) подала в суд иск с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений Apple. Организация утверждает, что руководство Telegram не модерирует сообщения пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка и призывы к насилию.

Ранее в США платформу социальной сети Parler, популярную среди сторонников президента США Дональда Трампа, заблокировали в App Store и Google Play и отключили от обслуживания на облачной платформе Amazon.com. Причиной послужило якобы использование сети Parler для призывов к беспорядкам.

После блокировки Parler Telegram вышел в США на второе место по количеству скачиваний.