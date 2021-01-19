En+ Group выделила 6 млрд руб на борьбу с COVID-19 в 2020 году

Компания En+ Group направила на борьбу с распространением коронавируса в 2020 году 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил операционный директор компании Вячеслав Соломин в кулуарах Гайдаровского форума.

«Около 6 миллиардов (рублей - ред.) мы потратили на медицинскую помощь в прошлом году в целом по всей компании, включая металлургический сегмент. 4 миллиарда (рублей - ред.) вложено в строительство модульных госпиталей инфекционных, которые основатель компании Олег Дерипаска открыл в конце года в семи регионах, и порядка 2 миллиардов пошло на закупку техники, медикаментов, средств индивидуальной защиты, поддержку пенсионеров - такие вот мероприятия, социального характера», - рассказал Соломин.