Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом ближе к лету

К лету уровень заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, достигнет прошлогодних минимумов или показатели будут еще меньше, рассказала агентству РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID», - поделилась врач. Она считает, что весной не стоит ждать осенних пиковых значений, а ближе к лету «достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня».

Пшеничная отметила, что в последнюю неделю в России просматривается тенденция к улучшению ситуации с коронавирусом, на основе статистики можно сделать вывод, что, возможно, пик уже пройден.

На процесс распространения инфекции влияют, как правило, несколько факторов, среди которых социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса, отметила эпидемиолог.

