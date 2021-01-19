Еще одна немецкая компания вышла из проекта строительства «Северного потока – 2»

Немецкая строительная компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за введения новых санкций США в отношении участников пректа, сообщает издание Bild.

1 января 2021 года Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа и принял закон о военном бюджете, в который включены дополнительные санкции в отношении «Северного потока – 2».

В начале 2021 года швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group , датская инжиниринговая корпорация Ramboll и норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США.

15 января советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что следует провести переговоры между США и вовлеченными в проект строительства газопровода «Северный поток-2» странами. «Европейцы должны остановить строительство «Северного потока-2», а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами», — сказал Бернс.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе пресс-конференции заявил, что Германия заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку – 2».

Вчера, 18 января, стало известно, что две экологические организации «Германская экологическая помощь» и «Союз охраны природы и биоразнообразия» обжаловала выданное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», выданное Федеральным морским и гидрографическим агентствами ФРГ. На время рассмотрения жалобы экологов приостанавливается разрешение на строительные работы в исключительной экономической зоне Германии, которое действует с 15 января 2021 по 15 мая 2021 года.