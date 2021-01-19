Генконсульство России в Нью-Йорке осталось без связи

Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило, что у него отключена городская телефонная связь и проблемы с доступом в интернет.

«Уважаемые посетители! С 18 января с.г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в Интернет.

В этой связи просьба по интересующим Вас вопросам обращаться по электронной почте. Необходимые адреса Вы можете найти на нашем сайте - http://newyork.mid.ru», – сказано в твиттере генконсульства.

Справка

Генеральное консульство является государственным органом внешних сношений Российской Федерации, осуществляющим в пределах соответствующего консульского округа на территории США консульские функции от имени Российской Федерации.В консульский округ Генконсульства входят штаты:Вермонт, Висконсин, Иллинойс, Индиана, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Мэн, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд.Генеральное консульство защищает права и интересы Российской Федерации, российских граждан, физических и юридических лиц; содействует развитию торговых, экономических, культурных и научных связей между Россией и США и иным образом способствует развитию дружественных отношений между двумя странами; в полном объеме совершает официальные консульские действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, двусторонней Консульской конвенцией и иными нормами международного права.Генеральное консульство осуществляет консульское обслуживание российских граждан, постоянно проживающих в штатах консульского округа или временно пребывающих на территории США, американских граждан, лиц без гражданства и граждан третьих стран, находящихся в США на законных основаниях.