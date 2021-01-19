ИТ-компании получат знаковую льготу по налогам

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что на правительственной комиссии по законопроектной деятельности был рассмотрен законопроект, призванный сократить налоговую нагрузку на компании сферы информационных технологий. Документ, по словам парламентария, получил одобрение и будет рассмотрен кабмином.

«Сегодня на комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрен для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства законопроект, касающийся сокращения налоговой нагрузки на IT-компании», — передает «ДумаТВ» слова Александра Жукова. Депутат добавил, что законопроект содержит и нормы об оптимизации порядка осуществления закупок такими компаниями.

В случае принятия законопроекта, ИТ-компании уже с 2021 года получат бессрочную возможность выплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 6%. На сегодняшний день размер этих выплат составляет для игроков сектора 8%. Подобную меру предлагается также распространить на организации, осуществляющие проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной и радиоэлектронной продукции.

Снижение налогового бремени на IT-компании — хороший шаг с точки зрения поддержания отечественных инноваций в области разработки как программного обеспечения, так и непосредственно электронных устройств, замечает основатель TalkBank Михаил Попов. По его словам, снижение обязательных пенсионных отчислений на 2%, конечно, полезная льгота. Но, на самом деле, в общем объеме даже налоговых расходов это несущественно.

Положительно то, что компании будут меньше тратить средства на налоги, что в среднем позволит поднять зарплату специалистам. Во многих IT-компаниях зарплаты сотрудников являются ключевым видом расходов в целом, в том числе в совокупности с пенсионными отчислениями.

Также, считает Попов, важны сами процедуры, чтобы получать эти льготы. Сейчас, если говорить о льготах для IT-компании, речь идет о специальных реестрах, которые требуют выполнения дополнительных условий. Для некоторых компаний это либо не очень удобный формат, либо он требует специальной подготовки заявки и рассмотрения комиссией — для зачисления в реестр IT-компаний. Особенно это касается разработчиков отечественного ПО. Но не очень понятно, насколько эти льготы будут применяться к IT-компаниям, которые в этом реестре не состоят — будет ли это определяться по ОКВЭД, или каким-то другим образом.

Уменьшение налогообложения для компаний IT-сектора — целесообразный шаг, соглашается главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Особенно важно, обращает внимание он, что он идет вразрез со сложившейся практикой увеличения налоговой нагрузки в интересах наполнения бюджета, но в ущерб бизнесу и доходам людей. Но в IT-сфере, кажется, разумный подход возобладал.

Дело в том, говорит он, что именно данный сектор России пока находится на достаточно конкурентных позициях в мире, динамично развивается, обладает экспортным потенциалом и способен стать одним из звеньев альтернативной «нефтегазу» экономики. Безусловно, его нужно поддерживать и стимулировать. Широко обсуждаемый «цифровой налог», кстати, преследует такие же ели. Ведь он предусматривает обложение выручки иностранных корпораций-гигантов цифровой сферы от услуг, оказываемых российским потребителям.

При этом принципиально, что для российских организаций данного сектора понижаются именно затраты на отчисления с зарплат, указывает аналитик. Особенность такого бизнеса — в высоком удельном весе доле в нем интеллектуального высококвалифицированного труда. Для его развития необходимы достаточно большие зарплаты. В случае сохранения значимой доли отчислений от них уменьшалась бы возможность привлечения сотрудников с соответствующими компетенциями. Это подрывало бы конкурентоспособность и динамичность отрасли, способствовало бы уходу из неё и даже отъезду из страны таких людей.

В то же время рассматриваемая новация может послужить неким экономическим и социальным экспериментом, добавляет Марк Гойхман. Если она приведет к повышению производительности, эффективности работы, то может быть распространена на иные секторы, где высока доля добавленной стоимости и квалифицированного труда. Среди них — современные наукоёмкие производства, робототехника, биотехнологии и пр. И это послужило бы здоровой альтернативой негативной, ведущей в тупик концепции «люди — вторая нефть». И соответствовало бы другому постулату: «не берите деньги с убытков — берите с прибыли».