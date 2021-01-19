Курс доллара: назван фактор, который может обрушить рубль

Рубль неудачно начал новую рабочую неделю, ослабев по итогам дня в обеих парах.

Стартовав утром с отметок в 74,00 за доллар и 89,37 за евро, к закрытию основной сессии на Московской бирже рубль несколько сократил потери к резервным мировым валютам, но всё равно остался в минусе.

Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 73,93 руб., что на 28,75 коп. выше, чем было вечером в пятницу. Также подорожал вчера и евро — единая валюта ЕС торговалась в это время по 89,27 руб. (+31,7 коп.).

Таким образом, российская валюта сумела немного отыграть потери первой половины дня благодаря снижению активности рынков из-за выходного дня в США, где празднуют День Мартина Лютера Кинга.

Несмотря на это, рубль всё равно просел в обеих парах из-за того, что глобальные инвесторы обеспокоены ухудшением отношений между РФ и странами Запада на фоне задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, вчера судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания, проходившего в отделе полиции в подмосковном городе Химки, приняла решение арестовать Навального на 30 суток. Таким образом, вернувшийся из Германии оппозиционер, будет ожидать в СИЗО заседания, где решится, поменяют ли ему условный срок на реальный.

По мнению некоторых экспертов, «фактор Навального» может уже в самоё ближайшее время обрушить рубль. В частности, так считает Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари». Он уверен, что именно новости о задержании и аресте оппозиционера в понедельник негативно отразились на рубле, а также на отечественном фондовом рынке, вызвав при этом резкую реакцию на Западе.

«США и государства Евросоюза осудили действия нашей страны, призвав освободить Навального. Глобальные игроки тоже отреагировали на задержание оппозиционера. Но пока не так сильно, как это можно было предположить. Раньше нацвалюта на таких новостях теряла более одного процента. Пока этого не произошло. Но может случиться в ближайшие сессии. Поэтому от точных прогнозов по курсу рубля мы воздержимся», — заявил он.

Артём Тузов из ИК «УНИВЕР Капитал» также убеждён, что накануне рубль снижался к основным резервным мировым валютам из-за усиления геополитических рисков на фоне ситуации с задержанием Навального. Кроме того, против рубля, по мнению эксперта, сейчас выступают нестабильные цены на «чёрное золото».

«В понедельник нефтяные котировки падали большую часть дня из-за опасений трейдеров, что спрос на энергоносители будет восстанавливаться значительно дольше, чем это ожидалось. Причина — продолжающийся рост числа заболевших COVID-19 в странах Европы, США, а также в Японии и Китае. Всё это, плюс уже упомянутая ситуация с Навальным очень негативно влияет на нашу валюту, которая сегодня-завтра продолжит находиться под давлением. В ближайшей перспективе в паре с долларом мы видим её в коридоре 74,00-75,00, а в паре с евро — в пределах 89,80-91,00», — полагает Тузов.

Дмитрий Бабин из БКС «Мир инвестиций» напомнил, что в понедельник рубль открылся вниз на негативном внешнем фоне, после чего показал кратковременный восходящий импульс в рамках коррекции. Однако позже национальная валюта вновь перешла к ослаблению, обновив недельный минимум в паре с долларом, а к вечеру опять немного восстановилась.

По мнению эксперта, рубль вчера следовал за нефтяными котировками, которые в начале дня сдали свои позиции, затем перешли к консолидации, предпринимая коррекционные попытки.

«Информация о перебоях в поставках вакцины и новости о фактах неудачных результатов её применения, а также сложная ситуация с пандемией COVID-19 во многих крупных странах мира вызывают опасения более глубокого и продолжительного экономического кризиса. При этом рынки всё-таки смогли удержаться от серьёзных потерь благодаря превысившим ожидания данным по ВВП и объёму промышленного производства КНР, опубликованным в начале дня. Учитывая конъюнктуру, рубль в паре с долларом в ближайшие дни будет двигаться в коридоре 73,30-74,70, а в паре с евро в диапазоне 89,20-90,50», — предположил эксперт.

С ним согласен управляющий «Сбербанк Управление Активами» Ренат Малин. Он напомнил, что ещё на прошлой неделе наблюдалось укрепление доллара к большинству валют сегмента ЕМ. Этому способствовало общее ухудшением рыночных настроений.

«Для рубля же дополнительным негативом стала дешевеющая нефть, которая продолжила падать в цене и в понедельник. Поэтому и в дальнейшем курсовая динамика будет во многом зависеть от стоимости «чёрного золота» и общего отношения глобальных игроков к риску. Кроме того, нельзя исключать и геополитическую тематику. При этом волатильность в рубле, вероятнее всего, останется высокой. В этой связи мы видим пару доллар рубль в диапазоне 73,00-75,00», — резюмировал Малин.