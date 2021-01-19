Курс доллара: рубль торгуется разнонаправлено

Во вторник российский рубль стартовал на открытии торгов с 73,82 за доллар и 89,26 за евро. К 17:00 мск, нацвалюта несколько укрепилась против «американца» (до 73,79 руб.) и отступила против «европейца», оказавшись у отметки 89,57 руб.

Фоном движения рубля выступило то, что курс доллара практически не менялся. Индекс DXY с 90,78 пункта за тот же период сместился на отметку 90,7.

«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время укреплялся вслед за ростом нефти, но затем стал сдавать позиции из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках», - отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Он также обращает внимание на то, что в начале дня глобальные фондовые индикаторы активно повышались, нефть торговалась в неплохом плюсе.

«Всплеск оптимизма вызвали слова кандидата на пост министра финансов США и бывшей главы ФРС Джанет Йеллен, которая считает, что американским законодателям следует действовать масштабно перед угрозой серьезной рецессии, имея в виду скорейшее принятие нового пакета стимулов на 1,9 трлн долларов, недавно представленного Байденом», - подчеркнул эксперт.

Учитывая сложившуюся обстановку, можно ожидать движения рубля в коридоре 73,2-74 в паре с американской валютой и 89-89,9 - с европейской.

