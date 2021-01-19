Московские промышленники посетят шесть международных выставок в 2021 году

Столичные промышленные компании смогут принять участие в международных выставках в Италии, Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Азербайджане и Руанде в 2021 году. Организатором коллективных экспозиций станет Центр поддержки и развития экспорта «Моспром», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Выставки были выбраны нами на основе экспортных потребностей московских производителей. Так, например, партнеры из Саудовской Аравии и Узбекистана заинтересованы в поставщиках технологий и материалов в сфере строительства. Участие в выставках планируется как онлайн, так и офлайн, формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в мире», - рассказал заместитель мэра.

Он также добавил, что в апреле на строительной выставке Project Qatar 2021 в Катаре планируется организовать коллективный стенд столичных производителей, а также в мае в Италии на крупнейшей выставке косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna.

«Если в 2019 году при поддержке Центра было организовано участие московских компаний в четырёх зарубежных выставках, то в этом году нами запланировано участие уже в шести и после вынужденного снижения темпов в прошлом году, когда из всех намеченных мероприятий была проведена только одна выставка в Китае, мы возвращаемся к прежней активности с учетом всех новых обстоятельств и требований безопасности», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Так, производители из сфер энергетики и строительства смогут принять участие в выставке Saudi Build 2021. Коллективный стенд появится также в Узбекистане на индустриальной выставке «ИННОПРОМ», в Руанде - в одном из крупнейших межотраслевых событий Intra African trade fair 2021. А производители продукции АПК смогут присоединиться к выставке «Пищевая Промышленность» – она пройдет в июне в Баку.

Организацией выставок для компаний, прошедших отбор, займется Центр «Моспром». Центр организует не только стенды, но и проведет деловые встречи с закупщиками и зарубежными партнерами.

«Даже с учетом всех ограничительных мероприятий мы знаем, как организовать эффективное участие столичных компаний в международных выставках. Такой опыт у центра «Моспром» уже был в прошлом году, когда 13 производителей смогли принять участие в промышленной выставке в Китае и при помощи виртуальной реальности провели 90 встреч с потенциальными покупателями», - отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

Со сроками подачи заявок и датах проведения выставок можно ознакомиться на сайте Центра «Моспром».