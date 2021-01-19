На Уолл Стрит боятся байденовских регуляторов

Уолл Стрит, похоже, ждут не самые приятные четыре года, если судить по новому руководству главных финансовых регуляторов, которое уже завтра приступит к работе в новой администрации. О том, что политика регуляторов едва ли будет благожелательной к Уолл Стрит, можно судить по назначениям, сделанным Джо Байденом.

Двумя главными финансовыми регуляторами будут руководить сторонники потребителей: Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) возглавит Гари Генслер, а Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) — Рохит Чопра. Эти назначения означают, что отношение к Уолл Стрит в Белом доме будет более жестким, чем предполагали аналитики и специалисты.

Республиканцы в Конгрессе отнеслись к назначениям новых глав финансовых регулирующих органов скептически. Так, республиканец Патрик Макгенри, ведущий член Комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, считает, что назначение Чопры свидетельствует о засилье в команде Байдена ультралевых. Не менее негативно относится он к назначению и Генслера, который возглавлял с 2009 по 2014 годы Управление по деривативам и работал по новым правилам, разработанным Конгрессом после финансового кризиса 2008 года. На этом посту он зарекомендовал себя как борец с засильем Уолл Стрит.

Чопра стоял у истоков организации CFPB после кризиса. Затем он перешел работать в Федеральную торговую комиссию (FTC), где выступал за ужесточение правил по защите технологическими компаниями личных данных пользователей и за усиление конкуренции в отрасли, а также за ужесточение наказаний для нарушителей.

До второго тура выборов в Сенат в Джорджии в начале января считалось, что у республиканцев хорошие шансы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса. Финансисты надеялись, что Байден назначит главными регуляторами более умеренных чиновников. Однако во многом неожиданные победы демократов в Джорджии развязали избранному президенту руки.

Контроль демократов и над Сенатом означает, в частности, что влиятельный Комитет Сената по банковской деятельности возглавит решительный противник Уолл Стрит Шеррод Браун. По мнению специалистов, он приложит все силы, чтобы отменить принятые при Трампе правила, благожелательные к Уолл Стрит.

Не удивительно, что после объявления кандидатуры Чопры Браун приветствовал его назначение и назвал «смелым» выбором, который поможет CFPB возглавить борьбу с расовым неравенством в финансовой системе Америки. Генслер же, по его словам, призовет к ответу «плохих финансистов» и поставит в своей работе на первое место интересы «рабочих семей».

Ожидается, что Гари Генслер будет продавливать закон по обязательному раскрытию корпорациями рисков, связанных с изменениями климата; расходов на пожертвования политикам и данных по составу персонала и обращению с ним. Кроме этого, демократы ждут от него завершения работы над ограничениями по посткризисным компенсациям для топ-менджеров.

От Чопры ждут пересмотра правил по возврату долгов, которые, как утверждают влиятельные организации по защите прав потребителей, не защищают простых американцев. От него также ждут отмены высоких процентных ставок по кредитам и слишком жестких правил по получению долгов.

Для этого, правда, Джо Байден должен сначала уволить нынешнюю главу CFPB Кэти Кранингер. Напомним, что в прошлом году Верховный суд США разрешил президенту менять директоров Бюро финансовой защиты потребителей.