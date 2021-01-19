Нефть не может найти точку опоры из-за экономической неопределенности

Стоимость нефти 19 января демонстрирует разнонаправленную динамику по всем маркам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в марте выросла на 0,49%, достигнув отметки $55,02 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI теряли в цене 0,15%, до $52,34 за баррель, параллельно фьючерсы на февраль той же марки дорожали на 0,58%, до $52,35 за баррель.

Аналитики рынка отмечают противоречивые настроения на торговых площадках, связывая это с нестабильностью в мировой экономике.

С одной стороны, у участников торгов присутствует оптимизм относительно того, что стимулы со стороны правительств поддержат мировой экономический рост и, как результат, спрос на нефть пойдет вверх. Также инвесторы отметили увеличение спроса в Китае, - крупнейшем в мире импортере сырой нефти. 18 января были опубликованы данные, которые показали, что объем переработки сырья вырос в КНР на 3% в прошедшем году.

«Вчерашние данные из Китая положительно повлияли на цены на нефть», - отметил старший стратег CMC Markets Майкла Мак-Карти.

С другой стороны, продолжающийся рост новых случаев коронавируса в мире и новые ограничения, вводимые в некоторых странах, по-прежнему оказывают давление на спрос на нефть, тем самым сдерживая цены. Аналитики обеспокоены и «медленным внедрением вакцин в Европе и США, что также вызывает опасение».

