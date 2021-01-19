Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в геноциде и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщают «РИА Новости».

«Мне кажется, что геноцид продолжается и мы являемся свидетелями систематических попыток китайского правительства уничтожить уйгуров», – заявил Помпео.

Действующий глава внешнеполитического ведомства США находится на своем посту последний день. Завтра, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена и вслед за этим пройдет ротация всей президентской администрации.

В октябре 2020 года Помпео назвал Коммунистическую партию Китая одной из самых больших угроз свободе вероисповедания в мире. Это заявление Помпео сделал и Индонезии, выступая перед представителями умеренного мусульманского движения «Нахдлатул Улама».

Глава американского внешнеполитического ведомства заявил о жестоком обращении с мусульманами-уйгурами. Помпео заявил, что китайское правительство держит в лагерях по перевоспитанию до миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств. Кроме того, глава госдепа заявил о притеснениях в Китае буддистов, христиан и сторонников движения Фалуньгун.