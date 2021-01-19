Российские и китайские вакцины пользуются большим спросом

На Западе с большой неохотой вынуждены признать, что быстро растет список стран, желающих использовать для массовой вакцинации российскую и китайскую вакцины. Об этом в частности, говорится в статье Financial Times (FT), которая, объективно отражая факт роста спроса, все же не смогла устоять, чтобы лишний раз не написать о низких стандартах проверки вакцин в России и КНР. Особое удивление эти обвинения вызывают именно сейчас на фоне множащихся с каждым днем сообщений из разных стран о негативных последствиях, в том числе и летальных, применения вакцины Pfizer.

НИЦЭМ имени Гамалеи уже подписал соглашения о поставках российской вакцины Sputnik V в десятки стран, включая Алжир, Аргентину, Саудовскую Аравию и Бразилию. В не менее длинном списке получателей китайских вакцин ведущих производителей Sinopharm и Sinovac Biotech такие страны, как Бахрейн, ОАЭ, Египет, Филиппины, Индонезия, Венгрия.

Журналисты FT подчеркивают, что для Москвы и Пекина, которые очень хотят сделать свои фармацевтические сектора конкурентоспособными на международной арене, высокий спрос на российскую и китайскую вакцины соответственно является серьезным политическим и коммерческим успехом. В Пекине не скрывают уверенности в том, что активное участие в глобальной вакцинации китайских вакцин будет важной дипломатической победой Поднебесной.

«Covid обладает потенциалом существенно изменить отношение планеты к китайским вакцинам, — объясняет Дженнифер Хуан Боуи, эксперт по Китаю в стратегическом исследовательском центре RAND. — Мы можем впервые увидеть, как китайская вакцина играет важную роль в глобальных масштабах».

FT напоминает, что несмотря на большие амбиции и длинную очередь покупателей ни НИЦЭМ им. Гамалеи, ни Sinopharm с Sinovac Biotech до сих пор не опубликовали полные результаты испытаний. Пока в общем пользовании в авторитетном медицинском журнале Lancet лишь результаты испытаний вакцин на ранней стадии. Что же касается результатов последнего, третьего этапа, то в отношении масштабов испытаний и процесса их проведения, они вполне отвечают международным стандартам испытаний. Однако полные результаты промежуточных испытаний, которые научно доказывают эффективность вакцин, были опубликованы лишь после получения вакцинами сертификации в РФ, КНР и других странах.

Фармацевтическую промышленность КНР в целом и в частности производство вакцин давно преследуют скандалы, связанные с их качеством. Часто бывают и коррупционные скандалы. К тому же, FT обращает внимание на отсутствие опыта экспорта вакцин у китайских производителей.

Один из наиболее громких скандалов в китайской фармацевтической отрасли разгорелся в 2017 году, когда выяснилось, что Уханьский институт биопродуктов, подразделение Sinopharm, выпустил 400520 доз вакцины DPT против дифтерии, коклюша и столбняка низкого качества.

После этого скандала многое в китайской фармацевтике изменилось в лучшую стороны, и доверие к китайским вакцинам, по крайней мере, в самой Поднебесной выросло. Согласно одному из недавних исследований почти 90% респондентов намерены сделать прививки против коронавируса. Это лучший результат среди 19 стран, участвовавших в исследовании.

Правда, за пределами Китая, утверждает FT, доверие к продукции китайской фармацевтики по-прежнему оставляет желать лучшего.