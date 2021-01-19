Россияне рассказали, какой размер пенсии нужен для комфортной жизни

Медианный ежемесячный размер пенсии, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, россияне оценили в 45,6 тысячи рублей, говорится в результате всероссийского опроса НПФ Сбербанка. При этом в разных городах страны эта суммы разнится, пишет газета «Известия».

В Москве для комфортного существования старшего поколения, по заявлению респондентов, необходим доход в 65,1 тысячи рублей в месяц. Чуть меньшую сумму назвали в Санкт-Петербурге, по заявлению жителей северной столицы, для нормальной жизни на пенсии следует получать 55,4 тысячи рублей. Респонденты из Владивостока хотели бы получать пенсию в 57,1 тысячи рублей, а Хабаровска - 52,4 тысячи рублей. Чуть меньше ожидания оказались у жителей Красноярска - 48,8 тысячи рублей, в Екатеринбурге - 48,1 тысячи рублей.

Самыми непритязательными оказались жители Рязани. По их мнению, для достойной жизни на пенсии достаточно получать пенсию в размере 38,5 тысячи рублей.

