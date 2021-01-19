Россияне стали меньше покупать сигарет и алкоголя

В России за 2020 год на 3% снизились продажи сигарет и алкоголя, сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Достигли снижения продажи сигарет и папирос, снизились продажи алкоголя на 3%», - рассказал чиновник на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

Ранее министр приводил цифры, согласно которым около 80% работающих россиян имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, главными из них являются злоупотребление табаком и алкоголем, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни.

По словам Мурашко, алкоголь имеет «колоссальное» влияние на российское население, особенно его мужскую часть. Министр добавил, что вклад потребления алкогольной продукции в мужскую смертность достигает 75%.

