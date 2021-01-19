«Газпром» не исключил прекращения проекта «Северный поток – 2»

Крайний вариант вошел в число возможных

И достройка, и введение в эксплуатацию трубопровода «Северный поток—2» ожидаются, «как только это станет возможным» — такое видение ситуации «Газпром» обозначил в проспекте к размещению новых евробондов холдинга, сообщил ТАСС. Ясности в отношении сроков завершения это, безусловно, не вносит. Более того — выдает неуверенность компании в отношении происходящего вокруг проекта.

Этот вывод подтверждает другая цитата из проспекта: «При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток—2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — говорится в сообщении газовой компании, которое приводит Reuters.

В прежних инвестиционных проспектах — а из всех релизов «Газпрома» упоминание о многострадальном газопроводе чаще всего можно найти именно там, — его завершение не подвергалось ни малейшему сомнению.

В то же время для газовой компании «Северный поток — 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов в 2021 году. «Мы проложили более 2300 км обеих веток газопровода в Балтийском море. Мы намерены завершить его строительство, как только это станет разумно возможным», — говорится в документе. При этом в «Газпроме» указали, что существует потенциальное негативное влияние конкурирующих проектов по поставке газа в Европу на его экспортные газопроводы (впрочем, это еще и необходимая оговорка в такого рода документе).

Но и опасения вполне обоснованные: сегодня, 19 января 2021 года, стало известно, что США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода «Северный поток—2». Речь идет о трубоукладчике «Фортуна» и его владельце «КВТ-Рус», пишет «Коммерсантъ». Информацию уже подтвердил официальный представитель министерства экономики и энергетики ФРГ, где выразили несогласие с новыми санкциями.

Однако, проблемы у проекта возникли и собственно в Германии: из-за протеста экологических организаций решение немецкого регулятора об одобрении строительства трубопровода временно приостановлено.

В этом году — никак?

Тучи над «Северным потоком—2» действительно сгущаются вновь, признает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Таковы и намерение американской стороны ввести санкции против «Фортуны» и его собственника, и действия немецкой экологической организации «Союз охраны природы и биоразнообразия», а также невозможность страховать и тестировать «Северный поток—2» европейскими компаниями из-за секторальных санкций США и нового оборонного бюджета страны на 2021 год.

Это, конечно, серьезные преграды, признает эксперт, но, по его мнению, они не столь фатальны для него. Самый жесткий удар проект получил уже больше года назад, и он выражался в невозможности Allseas завершить укладку чуть менее 200-от километров труб по дну моря. И то, что сейчас “Газпром”, очевидно, обладает необходимым оборудованием и судами для завершения этой работы наталкивает на мысль, что так или иначе проект будет завершен, говорит Антонов.

Как технически будет проходить тестирование и сертификация — вопрос крайне сложный, но, судя по всему, решаемый, ведь на кону миллиардные инвестиции со стороны как европейцев, так и российского газового гиганта. По мнению Алексея Антонова, первым делом будут проведены мероприятия по защите «Фортуны» от новых санкций, а также меры по обжалованию решения, вынесенного по обращению немецких экологов. В целом это решаемые проблемы, но, очевидно, что завершение строительства «Северного потока—2» произойдет, уже точно, не в этом году, прогнозирует аналитик.

В этом году — непременно?

Вероятнее всего, в проспекте речь идет о том, чтобы закончить строительство и запустить газопровод в эксплуатацию на рубеже 2021 и 2022 года, предполагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, у проекта основная проблема одна — это санкции со стороны США, которые теперь бьют не целенаправленно по «Газпрому», а по компаниям, помогающим в строительстве «Северного потока—2». Проект в самом деле уже отказываются страховать, каждый новый трубоукладчик и судно оказываются под давлением со стороны американской администрации. Так что главная сложность в строительстве — это закончить укладку трубопровода в водах Дании, потому что Германия уже ясно дала понять, что санкции США ее мало волнуют.

В рамках же саботирования процесса строительства США все делают правильно, максимально затягивая ввод газопровода, но долго это все равно не продлится, говорит эксперт. Другое дело, что пока непонятно, как поведет себя Байден и его администрация. То, что отношения между США и Россией станут хуже — уже факт, но масштаб ограничений пока остается загадкой, возможно, даже для самой новой американской администрации.

Однако сомнений в том, что в ближайший год строительство все-таки будет завершено, уже нет никаких, считает со своей стороны Алексей Кричевский. Слишком много государств в этом заинтересовано и слишком много уже поставлено на карту, не говоря уже о непосредственно о «Газпроме». На данный момент этот проект является базисным в инвестиционных планах компании, так как Европа — это огромный рынок, который жизненно необходимо осваивать и на котором холдингу принадлежит лишь 28% после 36% годом ранее, отмечает эксперт.

Особенно важным благополучное завершение проекта он считает после падения доходов корпорации из-за пандемии. Так, за первые девять месяцев 2020 года она получила 218 млрд рублей убытка против триллиона рублей прибыли годом ранее за тот же период, указывает Алексей Кричевский. При этом за первые 11 месяцев 2020 года доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились на 41,8% — до 22 млрд долларов, при сокращении физических поставок лишь на 10,5%, отмечает он.