СМИ: полицейского из Самары проверят на «слив» информации Навальному

Сотрудника правоохранительных органов из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль», которая могла использоваться в расследовании об «отравлении сотрудниками ФСБ» оппозиционного политика Алексея Навального,

Как передаёт РБК со ссылкой на свой источник, «Розыск магистраль» содержит сведения о перемещениях в поездах, а также воздушным и пассажирским автотранспортом. Отмечается, что при использовании этой базы полицейские вводят персональный логин и пароль.

Источник утверждает, что 29 декабря 2020 года в отношении сотрудника отдела полиции №6 по Самарскому району города Самары Кирилла Чупрова было возбудило уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

В тот же день Чупрова отправили под домашний арест. При этом собеседник РБК утверждает, что правоохранитель арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, источник рассказал, что накануне ареста в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата.

Всё тот же источник предположил, что старший лейтенант полиции мог поделиться с посторонним лицами информацией, которая содержит данные об авиаперелётах людей, названных в расследовании об «отравлении» Навального. По его словам, в отношении еще одного полицейского в настоящее время проводится служебная проверка.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал расследование об «отравлении» оппозиционера Навального вбросом, которые всегда присутствовали в информационном поле. Путин заявил, что его не волнует, как он выглядит на Западе, поскольку работает не для того, чтобы «красиво выглядеть за бугром».

«Что касается пациента берлинской клиники, то расследование об его отравлении является легализацией материалов американских спецслужб», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что «мы знаем, что они отслеживают геолокацию».

«Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб», — добавил Путин, назвав данный материал «известным трюком», который применяется в политической борьбе для того, чтобы «подтянуться до уровня первых лиц».

